21-40: La risa y la tragedia, lo que va de Chaplin a Robin Williams

21-Tiempos modernos (1936)

Comedia, drama

Director: Charles Chaplin

Eyelet



22-El piano (1993)

Romance, drama

Director: Jane Campion

Eyelet



23-La sal de la tierra (2014)

Documental

Directores: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

Eyelet



24-Robin Williams: Come Inside My Mind (2018)

Documental

Directora: Marina Zenovich

HBO GO



25-En la penumbra (In the Fade - 2017)

Drama, acción

Director: Fatih Akın

Eyelet, Cineplay, APP FOX

26-Searching for Sugar Man (2012)

Documental, musical

Director: Malik Bendjelloul

Eyelet



27-Matchpoint (2005)

Drama

Director: Woody Allen

Eyelet



28-Nosferatu, el vampiro (1979)

Terror

Director: Werner Herzog

Eyelet



29-Clímax (2018)

Thriller, drama

Director: Gaspar Noé

Cineplay



30-Mateo (2014)

Drama

Directora: María Gamboa

Amazon Prime Video, Cineplay

'Clímax', del realizador francoargentino Gaspar Noé. Foto: Babilla Ciné

31-Pájaros de verano (2018)

Gánsteres, Drama

Directores: Cristina Gallego, Ciro Guerra

Cineplay, Mowies



32-Quisiera ser millonario (2008)

Drama, romance

Director: Danny Boyle

Mowies, Netflix



33-Oldboy (2003)

Thriller, acción

Director: Chan-Wook Park

Mowies



34-Amazona (2016)

Documental colombiano

Directores: Clare Weiskopf, Nicolás Van Hemelryck

Mowies



35-La gente de La Universal (1991)

Comedia, drama

Director: Felipe Aljure

Boonet

La inolvidable y bien lograda saga animada de 'Toy Story'. Foto: Disney / Pixar

36-Toy Story 1, 2 y 3 (1995, 1999, 2010)

Animación

Directores: John Lasseter, Lee Unkrich, Josh Cooley

Claro Video



37-En Brujas (2008)

Drama, crimen

Director: Martin McDonagh

Claro Video



38-El escritor fantasma (2010)

Drama

Director: Roman Polanski

Claro Video



39-Amores perros (2000)

Drama

Director: Alejandro González Iñárritu

Amazon Prime Video, Claro Video



40-El discurso del rey (2010)

Drama

Director: Tom Hooper

Claro Video, Google Play

