La inteligencia artificial ha obtenido una popularidad a lo ancho y largo del mundo, ya que ha desatado una ola de preocupación entre algunos empresarios, sectores e industrias, quienes constantemente se encuentran en una discusión sobre lo que podría causar si su desarrollo sigue avanzando.



De hecho, una investigadora de robótica e inteligencia artificial explicó en un artículo publicado en el diario Financial Times, denominado 'Ascenso de los robots: ¿estás listo?', lo que se debe hacer para que las personas dejen de preocuparse por la IA.



"Debemos explicarle a la gente cómo funcionan para que comprendan de manera adecuada sus posibilidades y limitaciones, para que puedan entender que, de hecho, son herramientas que se pueden usar para el bien común, para mejorar la vida de las personas", según el artículo.



No obstante, entender la IA no ha sido suficiente para que la gente pueda conocer, un poco más, los beneficios y las consecuencias de esta tecnología.



Por lo tanto, hay quienes deciden ver películas que, en algún momento, se creyeron que no llegarían a hacerse realidad y que solo se trataría de ciencia ficción; sin embargo, esto podría cambiar.



Lo invitamos a conocer algunas de las películas que lo podrían ayudar a entender la forma en la que la IA podría actuar en el mundo.

'Grandes héroes' (2014)

Estrenada en 2014. Foto: Disney Movies

La producción dirigida por Don Hall y Chris Williams, es una película animada que muestra la capacidad de las personas al crear e innovar nuevas tecnologías, en este caso, crearon un robot médico para el beneficio de la gente, el cual se encargaría de cuidar la salud de las personas.



No obstante, en algún momento de la cinta cinematográfica este se vuelve malo, es decir, se va en contra de sus amigos humanos, porque sí, este robot logró sentir y demostrar emocionalidad hacia los otros.

'Matrix' (1999)

Una de las películas más reconocidas y famosas, la cual se estrenó en 1999, dio vida al personaje de un programador y ciberdelincuente que tuvo que sobrevivir a un mundo lleno de robots, quienes eran los encargados de dominar el mundo, algo que se teme actualmente.

'Wall-E' (2008)

La película animada, producida por el director Andrew Stanton, es una producción que llamó la tención de los niños de esa época, ya que muestra la vida un robot solitario quien se encargaba de recoger la basura que se encontraba en la tierra después de que esta fuera destruida y contaminada por los humanos, quienes tuvieron que irse a vivir a una nave espacial en la que eran atendidos por robots.

'M3gan' (2022)

La cinta cinematográfica fue producida por Gerard Johnstone, una película que fue realizada para que personas mayores de 13 años pudieran verla, ya que la producción es de ciencia ficción y terror.



La trama de la película se basa en la historia de Gemma, una científica, especializada en robótica de una empresa de producción de juguetes, que se encargó de crear y desarrollar "una inteligencia artificial colocada en una realista muñeca, M3GAN, programada para ser la mejor compañera de los niños y la mejor aliada de sus padres", según Sensa Cine.



Pero, aunque sus intenciones eran buenas, al quedar a cargo de su sobrina, quien quedó huérfana, Gemma tomó la decisión de hacerle cambios a la muñeca, lo que logra desatar grandes consecuencias.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS