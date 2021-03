Qué ver en Semana Santa en los cines y las plataformas

'Los Croods 2' se estrenan en los cines

“Siempre que entro a un estudio de doblaje me siento como un intruso, porque en toda América Latina, en Colombia, en Chile y en México, hay unos maestros del doblaje”. El actor mexicano Alfonso Herrera presta su voz a Guy, uno de los personajes más divertidos de la película animada Los Croods. Pasaron ocho años desde el estreno de la primera parte de esta historia sobre una particular familia de cavernícolas. Su regreso se postergó durante varios meses por la pandemia.



Pero desde este miércoles 31 de marzo, en preestreno, en las salas de cine del país que se encuentran habilitadas, Herrera vuelve a darle voz y emociones a Guy en la versión en español de Los Croods 2: una nueva era (The Croods: A New Age). En su idioma original, Ryan Reynolds es el alma de este divertido y despistado personaje. “La historia está muy bien contada en un guion sólido, es muy accesible para toda la familia, la pueden entender todos perfectamente y su mensaje es muy valioso por el contexto en el que nos encontramos”, expone el intérprete mexicano que ha hecho una larga carrera en el cine y la televisión de su país, pero que sobre todo es recordado por sus apariciones en producciones internacionales como El exorcista (la serie), Ozark, La reina del sur y Sense8, o por haber presentado La ciencia de lo absurdo que emitió el canal NatGeo y ahora se puede ver en Disney Plus.

“Uno de los mensajes más valiosos es el trabajo en equipo. En la primera entrega entendimos que es algo muy importante y en esta vemos cómo la manada va a reaccionar cuando se topa con otra manada, con costumbres completamente diferentes; y por qué no decirlo, si esas manadas se unen podemos encontrar que las diferencias son cualidades que al juntarse se pueden nutrir y hacer al grupo mucho más fuerte y sólido”.



La segunda parte de Los Croods lleva a esta particular familia a un lugar paradisiaco donde por fin podrán establecerse. Sin embargo, tendrán un encuentro con los Siemprebien, que van más adelante en la escala evolutiva con una casa en un árbol, huerto y otros increíbles inventos. Las costumbres chocan entre las dos familias, pero una amenaza hará que trabajen en conjunto para sobrevivir.

Nuestros recomendados en plataformas de streaming

Netflix

Nadie podría hacer un mejor retrato de Nueva York que el director de cine Martin Scorsese, quien se unió a la escritora Fran Lebowitz para hacer esta carta de amor a la capital del mundo, convertida en la miniserie documental Supongamos que Nueva York es una ciudad.



Aunque pasó un poco inadvertida, esta producción se alimenta no solo de la espectacular fotografía y planos orquestados por Scorsese, sino que vibra gracias a la ironía y humor que imprime Lebowitz al describir el encanto y las desdicha de ser neoyorquina.



Siguiendo con el mismo género, una cita imperdible con una historia profundamente humana es la que propone el documental chileno El agente topo, que además de tener una nominación al Óscar, ofrece un divertido y crudo viaje alrededor de lo que significa llegar a la vejez en una narración llena de momentos de alegría y otros más emotivos y dolorosos.

También es impactante el entramado de corrupción que revela el documental La trama de Varsity Blues, escándalo en la Universidad de Estados Unidos, que analiza el plan de Rick Singer, quien fue el artífice de un caso de corrupción en el 2019, relacionado con admisiones universitarias a hijos de gente muy poderosa y de actrices famosas como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quienes enfrentaron cargos judiciales.



Y para tener una buena referencia de lo que podría pasar con los próximos premios Óscar –en los que la plataforma lidera las nominaciones– Netflix tiene contenidos de tono clásico, pero con gran impacto contemporáneo: Mank y La madre del Blues.



La primera es la historia del guionista de El ciudadano Kane, mientras la segunda revela la vida de Gertrude ‘Ma’ Rainey, una de las primeras cantantes de blues en grabar discos e imponer sus reglas a la industria musical. Dos imperdibles que no son las típicas biografías en pantalla.

Disney Plus

Para estos días de descanso, la plataforma ofrece una programación variada para los niños, con títulos de animación como la reciente Soul, Onward (Unidos) o los clásicos de Disney –El libro de la selva– y de Pixar, la trilogía de Toy Story.



Otra opción es hacer maratón con el Universo Cinematográfico de Marvel o las películas de Star Wars, incluyendo sus derivadas, como Rogue One.

Si no ha visto la serie del momento, Falcon y el Soldado del invierno (foto), puede ponerse al día.



Otras opciones son el seriado Explorando destinos, cuyo primer episodio se grabó en Colombia, o apelar la nostalgia con Cosmos.

Paramount Plus

Esta plataforma de streaming tiene una serie de clásicos contemporáneos que vale la pena repetir, pero llaman la atención producciones con un nivel de riesgo y profundidad como El Congreso, una película que mezcla acción real y animación, en la que una actriz pierde el control de su imagen y termina atrapada en un mundo surrealista.

Otra propuesta que se puede ver es Your Honor, una serie que narra la manera como un juez decide romper sus principios y cae en un espiral de peligro para tratar de salvar a su hijo de ir a la cárcel. Esta producción es protagonizada por Bryan Cranston, recordado por la famosa Breaking Bad.

Amazon Prime Video

La plataforma de contenidos de cine y series sorprende con el estreno mañana de la película documental Lemebel, la historia del escritor y artista visual chileno Pedro Lemebel, desde la fundación del colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis en plena dictadura, sus batallas contra los prejuicios sociales y su muerte en 2015 producto del cáncer. Para los fanáticos del suspenso urbano, está la película Fuera de control, en la que un enloquecido Russell Crowe se convierte en un neurótico conductor que decide hacerles la vida imposible a una mujer y a su hijo.



En otro ámbito, también es interesante la serie animada para adultos Invincible (foto), que analiza con violencia inusitada e ironía las aventuras de un héroe adolescente y su vida con su padre.

HBO Go

Raff Law, el hijo del famoso actor Jude Law, decidió emprender su propia carrera como actor en Twist (foto), una arriesgada trama inspirada en la clásica historia de Oliver Twist, pero contada en un ambiente contemporáneo. Raff Law es un artista urbano que practica parkour y termina siendo parte de una pandilla que prepara un robo en una galería de arte. En un tono más serio también se puede ver Nunca, casi nunca, a veces, acerca de las desventuras de Autumn, una joven que al descubrir que está embarazada emprende un viaje a Nueva York para tomar una difícil decisión. Otra alternativa es La fotografía, drama romántico de una mujer que pierde a su madre y trata de rehacer su vida.

