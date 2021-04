Reajustan fechas de estreno de películas en Colombia

Después de que Cine Colombia, el principal exhibidor del país, anunciara que posterga la apertura de sus salas un mes más -estaba anunciada para el primero de mayo y se movió para el primero de junio- varios distribuidores confirmaron que sus películas también se moverán.

(En contexto: Cine Colombia anuncia nueva fecha de reapertura de sus salas)



Le esperada ganadora del Goya El olvido que seremos es una de las que se traslada para el primero de junio. El mismo Dago García -productor de la producción que dirige el español Fernando Trueba- confirmó el aplazamiento de su estreno durante un evento con la prensa local.



The Father (El padre), la película que el fin de semana pasado se quedó con dos premios Óscar -al mejor guion original y mejor actor principal para el estupendo Anthony Hopkins- también llegará a las salas el primero de junio.

Basada en la novela del escritor Héctor Abad Faciolince, #ElOlvidoQueSeremos llega pronto a salas de cine. Esta es una historia profundamente colombiana que no puedes dejar de ver, galardonada y elogiada en los festivales de cine más prestigiosos de la industria. pic.twitter.com/XWstTKDxMW — Cine Colombia (@Cine_Colombia) April 20, 2021

Tres títulos que están en duda son la comedia colombiana protagonizada por Lokillo Flores, Mi otra yo; el filme de acción El protector - con Liam Neeson y el colombiano Juan Pablo Raba-, y la gran ganadora de la noche de los Óscar, Nomadland, que se quedó con tres estatuillas. Por ahora no hay confirmación de si cambiarán su fecha de estreno que está programada para este sábado primero de mayo.



En cambio, otros filmes que han sido anunciados para estrenarse durante los próximos meses mantienen sus fechas. Por ejemplo, Cruella llegará a salas el 28 de mayo y Black Widow, el 9 de julio ambas en simultánea con Premier Access en la plataforma Disney Plus. Promising Young Woman también mantiene su estreno para el 6 de mayo.



Actualmente, se encuentran disponibles en cartelera Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong, Proyecto exorcismo, Pinocho, Contra el demonio, Poseída y En guerra con mi abuelo.



