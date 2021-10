Películas inolvidables que este año llegaron a sus ‘20’

El tiempo pasa para todos, incluso para el cine. Y aunque parece que fue ayer cuando se estrenaron, las películas que se recogen a continuación cumplen o cumplieron dos décadas este 2021. Grandes obras del séptimo arte como El señor de los anillos: la comunidad del anillo, Los Otros o una Mente maravillosa.

Impresiona pensar, por ejemplo, que hace nada más y nada menos que dos décadas que comenzaron las aventuras de Frodo Bolsón y la comunidad del anillo en la gran pantalla. O que cuatro años después de publicarse por primera vez, las andanzas del mago más famoso del mundo llegaban al cine. Harry Potter y la piedra filosofal fue la primera de las ocho películas de la saga.



Estos filmes que recopilamos son considerados grandes obras cinematográficas y se han convertido en importantes íconos del séptimo arte. Otras obras que están de aniversario son Pearl Harbor, El diario de Bridget Jones y Oceans Eleven, Shrek, El viaje de Chihiro, Monsters Inc., por nombrar algunas.



‘El señor de los anillos’

Hace nada más y nada menos que dos décadas que comenzaron las aventuras de Frodo Bolsón (hobbit) y la comunidad del anillo en la gran pantalla. The Lord of the Rings: The fellowship of the Ring fue la primera entrega de la exitosa trilogía dirigida y producida por el neozelandés Peter Jackson y basada en los libros de J. R. R. Tolkien.



La cinta se estrenó a finales de 2001 y recaudó casi 900 millones de dólares en taquilla. Un año después vio la luz la segunda entrega, The Lord of the Rings: The Two Towers, y en 2003, la tercera, The Lord of the Rings: The Return of the King.



Esta trilogía cinematográfica obtuvo varias nominaciones y galardones importantes en los premios Óscar, los Bafta y los Globo de Oro, entre otros. Por su primera entrega ganó el premio Bafta al mejor director y la mejor película.

‘Harry Potter y la piedra filosofal’

Cuatro años después de publicarse por primera vez las andanzas del mago más famoso del mundo en el libro de J. K. Rowling, con permiso de Merlín, llegaban al cine.



Harry Potter and the Philosopher’s Stone fue la primera de las ocho películas de la saga con Potter como protagonista. Fue dirigida por Chris Columbus, responsable de títulos como Home Alone y Mrs. Doubtfire; se estrenó en noviembre de 2001 y recaudó 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la más taquillera del año. En esta primera entrega, Harry Potter (Daniel Radcliffe) conoce su verdadera naturaleza al ser llamado a filas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.



Allí entabla amistad con los que serán sus amigos inseparables, Hermione Granger (Emma Watson) y Ron Weasley (Rupert Grint), y comienza la lucha contra Lord Voldemort, que acabó en 2011 cuando se estrenó la segunda parte de Harry Potter and the Deathly Hallows.



Por esta primera entrega de la saga, Emma Watson ganó el Premio Artista Joven a la mejor actuación en una película.



'Amélie'

Amélie’ fue protagonizada por Audrey Tautou como Amélie. Foto: Cortesía.

Conocida en el mundo hispano como Amélie, la cinta llegó a las salas en abril de 2001. La película francesa, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y protagoniza por una joven Audrey Tautou de 23 años, fue un éxito que atravesó las fronteras del país.



Tanto la banda sonora como su argumento continúan siendo hoy icónicos, así como el año de su estreno obtuvo un gran reconocimiento: la vieron más de 23 millones de espectadores, alcanzó una recaudación de 174 millones de dólares en todo el mundo y fue 5 veces candidata al Oscar, aunque finalmente no consiguió hacerse con ninguno, pero destacó en la nominación a Mejor Película Extranjera.



Con una estética que encandiló a seguidores en diferentes partes del mundo, Amélie contaba la historia de Amélie Poulain, una camarera extremadamente tímida traumatizada por una infancia marcada por la repentina muerte de su madre, que el mismo día que fallece Lady Di en un accidente, descubre una caja que un niño escondió en su apartamento décadas atrás y decide encontrarlo para devolvérsela. Figura en el catálogo de Netflix.



‘Una mente brillante’

Ya son dos décadas de A Beautiful Mind, sin duda la película más importante del director y productor Ron Howard, que lo llevó a ganarse el premio Óscar a mejor director. La película está basada en el libro del mismo nombre, A Beautiful Mind, de la escritora alemana Sylvia Nasar. Narra la historia de la vida real del matemático estadounidense John Nash, interpretado por el actor Russell Crowe, quien logró conseguir el premio Bafta y el Globo de Oro a mejor actor por esta película.



En A Beautiful Mind se puede ver el transcurso de la vida de este genio de las matemáticas que se ve afectado por la esquizofrenia paranoide, provocada en parte por la tensión que le produce su trabajo secreto para el Gobierno.



La cinta logró el premio Óscar y el premio Globo de Oro a mejor película.

‘Y tu mamá también’

Antes de dirigir Children of men o Gravity, por la que ganó un Óscar a la mejor dirección, el mexicano Alfonso Cuarón estrenó en junio de 2001 el filme Y tu mamá también, que puede considerarse uno de los grandes éxitos del director. Está protagonizada por Maribel Verdú (Luisa Cortés), junto con dos jóvenes ventiañeros en ese momento: Gael García Bernal (Julio Zapata) y Diego Luna (Tenoch Iturbide). Julio y Tenoch son dos grandes amigos, quienes conocen a Luisa y deciden emprender un viaje de vacaciones, en el que ponen a prueba su amistad.



“Después de algunos años algo absorto en el proceso de Hollywood, me di cuenta de que estaba perdiendo no solo mi voz, sino también mi pasión por el cine”, contó el director en una entrevista. “Fue la primera vez que pasé tanto tiempo en México en quizás diez años”, dijo.





MANUEL NORIEGA

EFE REPORTAJES

‘Moulin Rouge’

Moulin Rouge, la película que dirigió Baz Luhrmann en 2001, cumplió este año 20 años, se estrenó el 24 de agosto de 2001. Y recientemente se confirmó que tendrá su adaptación al teatro. El filme se convertirá en un musical dirigido por Alex Timbers y cuenta con el aprobado del propio Baz Luhrmann, creador de la historia.



Al igual que la película, la obra mostrará cómo un escritor idealista se enamorará perdidamente de una estrella de cabaret y cortesana; un amor imposible que tendrá de trasfondo el bello barrio de Montmartre, en París.



Moulin Rouge es una de las películas más representativas de Baz Luhrmann.



Protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, el filme fue un éxito de taquilla, al obtener 179,2 millones de dólares en todo el mundo. La cinta, que combinaba un romance clásico con escenas musicales modernas al ritmo de David Bowie o Nirvana, logró ocho nominaciones a los premio Óscar, consiguiendo alzarse con dos estatuillas. De momento, la adaptación al teatro se encuentra en desarrollo y próximamente se darán a conocer fechas.



Europa Press