Las 12 cintas que los amantes del rock deben ver

El cine y la música tienen una relación estrecha, no solo porque el lenguaje audiovisual necesite bandas sonoras —que es la unión más evidente— sino porque se encarga, cada vez más, de recoger y narrar las apasionantes historias de bandas, compositores, músicos y cantantes que llevan vidas exóticas, profundas y siempre extraordinarias. Qué decir, por ejemplo, de 'August Rush' (2007) o de 'Wiplash' (2014), de Damien Chazelle.

Además, muchos músicos se han interesado en incursionar en la gran pantalla de diferentes maneras al actuar, dirigir o componer para el cine.



En esta casi inseparable relación, el género del rock ha sido un importante elemento a través de los años, por su potencial político y la gran fama de muchos de sus exponentes.



Un primer ejemplo es la película animada 'Yellow Submarine' (1968), que es una de las muchas que incluyen a The Beatles de alguna forma, en este caso, como personajes. Al otro extremo, el referente más reciente es la película biográfica de Elton John, que salió el año pasado y que está incluída en este listado.



Le presentamos un recorrido que comienza en 1975 y pasa por 12 de las películas más roqueras de los últimos años. Una colección cinematográfica para los amantes del género. Lo invitamos a ver la lista y mirar los tráilers.

1. ‘Tommy’. 1975

La icónica banda británica The Who grabó la ópera rock 'Tommy' y en 1975 el director Ken Russell la adaptó a una película en la que participó como actor el mismo Keith Moon, baterista del grupo, además de otras estrellas como Tina Turner, el músico Eric Clapton y Jack Nicholson. Con la discografía de la banda inglesa de fondo, 'Tommy' cuenta la historia de un niño sordo, ciego y mudo que se convierte en una superestrella mundial.

2. ‘This is Spinal Tab’. 1984

El filme estadounidense, dirigido por Rob Reiner, tiene el formato de un falso documental. Todo es ficción, todo está en el libreto, pero la película parece el registro en video de la gira por Estados Unidos de una supuesta banda de 'heavy metal' que tiene el mismo nombre de la película: Spinal Tab. El éxito de la banda sonora de la cinta fue tal, que posteriormente sacaron álbumes compilatorios.

3. ‘The Doors’. 1991

La muerte del mítico músico y poeta Jim Morrison a sus 27 años (la misma edad en la que murieron otras leyendas del rock), en 1971 sigue sin aclararse del todo. Después de 20 años de su ausencia, el director estadounidense Oliver Stone recogió el legado del cantautor y dirigió esta película biográfica que tiene el mismo nombre de la banda que Morrison lideraba y con la que se hizo famoso: The Doors.



4. ‘High Fidelity’. 2000

No es la primera vez que el actor Jack Black participa en una producción roquera. Basada en la novela de Nick Hornby que tiene el mismo nombre, 'High Fidelity' ('Alta fidelidad') cuenta la historia de Rob Gordon, un melómano con pocas habilidades interpersonales que vive que vender discos. A raíz de su última ruptura amorosa, el personaje recorre las historias de todas las veces que lo dejaron.

5. ‘Almost Famous’. 2000

6. ‘Rockstar’. 2001

El sueño último de cualquier banda tributo es tener algo que ver con los artistas que los inspiran a tocar. Esa fantasía se le cumplió a Tim ‘Ripper’ Owens, quien cantaba las canciones de Judas Priest y finalmente se convirtió en el vocalista de la banda. En esta historia real se basa 'Rockstar', dirigida por Stephen Herek y protagonizada por Mark Wahlberg y la famosa actriz Jennifer Aniston.

7. ‘Control’. 2007

Ian Curtis, el vocalista de la banda británica Joy Division, se suicidó el 18 de mayo de 1980, a sus 23 años. En solo cuatro años de actividad con el grupo, Curtis dejó un legado memorable para los seguidores del post-'punk' inglés. 'Control', dirigida por el célebre director de videoclips musicales Anton Corbijn, se basa en 'Touching from a Distance', las memorias escritas por Deborah Curtis, vuida del artista.

8. ‘Across The Universe’. 2007

9. ‘Bohemian Rhapsody’. 2018

Con la producción ejecutiva de Brian May y Roger Taylor (el guitarrista y el baterista de la banda Queen), esta película fue una sensación en carteleras durante su estreno en 2018. 'Bohemian Rhapsody', titulada como una de las grandes canciones del grupo, recorre la trayectoria de sus cuatro integrantes, en particular la del vocalista Freddie Mercury, interpretado por el actor estadounidense Rami Malek.

10. ‘Blinded by the Light’. 2019

La leyenda de ‘El Jefe’, Bruce Springsteen, y su éxito rotundo en ventas, ha cautivado a millones de personas. Una de ellas, el periodista Sarfraz Manzoor, que coescribió el guion de 'Blinded by the Light', la cinta que recoge sus propias memorias como fanático de la obra de Springsteen y de su banda, E Street Band. La directora de la película es Gurinder Chadha, también conocida por 'Bend It Like Beckham'.

11. ‘Yesterday’. 2019

¿Qué pasaría si de un día para otro nadie recordara a The Beatles y la humanidad estuviera convencida de que en nunca existieron? Eso sucede en 'Yesterday', en la que el músico Jack Malik, después de un apagón global canta la canción de la famosa banda británica que tiene el mismo nombre de la película y nadie la reconoce. Entonces, Malik se hace famoso con la discografía de Lennon y McCartney.

12. ‘Rocketman’. 2019

Se trata de otro homenaje a una leyenda de la música británica. Dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, 'Rocketman' hace un recorrido por la vida de un extravagante Elton John que descubre su gusto por la música y su transformación en una estrella mundial. Sus adicciones, sus dolores y la forma en la que superó todos los obstáculos se ven reflejados en esta cinta biográfica.

