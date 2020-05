Crímenes reales en los que se han basado series y películas

Netflix

'When They See Us' (2019)



La miniserie de Netflix, que consta apenas de 4 capítulos, fue escrita y dirigida por Ava DuVernay. La trama gira en torno a un grupo de adolescentes acusados y condenados injustamente por una violación que no cometieron.



La producción se basa en el caso conocido como ‘Los cinco de Central Park’ en el que una mujer de 28 años apareció inconsciente, golpeada y abusada. Cuando la hallaron se debatía entre la vida y la muerte, y pronto entró en coma.



Cuatro jóvenes afroamericanos y uno latino fueron presionados por la policía para confesar el crimen por el que pasaron más de una década en la cárcel. A lo largo de la serie se muestran los abusos de la policía y las acciones que tomaron para culparlos del delito, incluso sin tener pruebas.