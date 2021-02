Estas son las joyas para ver en la temporada de premios del cine

Con el anuncio de los nominados a la 78.ª edición de los Globos de Oro, empezó a ratificarse una tendencia que, seguro, se verá reflejada en las premiaciones más importantes del cine y la televisión: el 2020 fue el año del streaming.



Que Netflix haya liderado las candidaturas de los galardones que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood es un primer indicio. Mank, El juicio de los 7 de Chicago y la serie The Crown encabezan las postulaciones.



Pero en medio de la euforia que producen estos logros surge un grupo de películas de producción clásica, que fueron concebidas por estudios de renombre o independientes para ser estrenadas en las salas de cine y que podría aguarles la fiesta a las plataformas.

Nomadland, Promising Young Woman, French Exit, The Mauritanian, Judas and the Black Messiah, Another Round, La Llorona, La vida ante sí, The Father y Minari son las llamadas a sentar el precedente para el cine de concepción clásica que ha perdido terreno y enfrenta una dura crisis mundial como consecuencia de la pandemia. Estas son las joyas que pueden sorprender.

Nomadland

Producida por Searchlight Pictures, la historia de una mujer madura que vaga por el oeste estadounidense con lo poco que le quedó después de la recesión económica ha conquistado a públicos y jurados de festivales como Toronto y Venecia.



La sencillez del relato y la soberbia actuación de Frances McDormand –ganadora de dos premios Óscar por Fargo y Tres anuncios por un crimen– son los ingredientes claves en el filme que dirige la chinoestadounidense Chloé Zhao.

Nomadland acaba de conquistar cuatro candidaturas en los Globos de Oro y es casi segura su figuración en los Óscar y los Bafta. Su estreno en Colombia está programado para abril.

Promising Young Woman

La primera película de Emerald Fennell es una revelación. Con una larga trayectoria en la actuación, esta británica se aventura en la dirección con un relato de venganza. Cassie (Carey Mulligan) tiene cuentas pendientes con varios caballeros, pero también dispone de todo el tiempo y la inteligencia para ajustarlas. Su promisoria carrera se vio truncada por un acto violento, y ahora se desquitará de los responsables. Con cuatro nominaciones en los Globos de Oro y con guiños a Kill Bill y Drive, este filme –que en Colombia se estrenará como Hermosa venganza– es otro que dará que hablar en esta temporada de premios.

La llorona

El fenómeno de esta producción guatemalteca es interesante. No es habitual que un filme de terror alcance notoriedad en las premiaciones internacionales, y menos si se trata de una leyenda sobrenatural propia de la región latinoamericana. Sin embargo, esta producción no es una más en el género del horror; su director, Jayro Bustamante, la dotó con un ingrediente atractivo y raro, pero que encaja en su trama: la guerra civil en Guatemala. Enrique, un general retirado, es absuelto como responsable de una masacre ocurrida años atrás y en la que Alma y sus hijos fueron asesinados. Ahora ella ha vuelto para ajustar lo que considera fue un juicio injusto. La película aspira al Globo de Oro y acaba de ser preseleccionada en la lista de filmes extranjeros para los Óscar.

Another Round

La película danesa 'Another Round', de Thomas Vintenberg. Foto:

Lo invitamos a leer: ¿Dónde puede ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro?



Sobra decir que el danés Mads Mikkelsen es uno de los mejores actores de su generación. Derrocha talento en filmes como La cacería y Después de la boda, interpretando a un villano de James Bond –en Casino Royale– o convirtiéndose en el terrible psicópata Hannibal Lecter. Ahora simplemente es un borracho. En la más reciente película de su compatriota Thomas Vintenberg se embarca con otros cuatro profesores en un experimento social para mejorar su vidas que consiste en beber alcohol todos los días, con unas consecuencias inesperadas. La película –que es casi firme candidata al Óscar en el apartado extranjero– ya aspira al Globo de Oro y se llevó los premios a lo mejor del cine europeo y en el Festival de San Sebastián.

La vida ante sí

Sobra decir que el danés Mads Mikkelsen es uno de los mejores actores de su generación. Derrocha talento en filmes como La cacería y Después de la boda, interpretando a un villano de James Bond –en Casino Royale– o convirtiéndose en el terrible psicópata Hannibal Lecter. Ahora simplemente es un borracho. En la más reciente película de su compatriota Thomas Vintenberg se embarca con otros cuatro profesores en un experimento social para mejorar su vidas que consiste en beber alcohol todos los días, con unas consecuencias inesperadas. La película –que es casi firme candidata al Óscar en el apartado extranjero– ya aspira al Globo de Oro y se llevó los premios a lo mejor del cine europeo y en el Festival de San Sebastián.

Minari

Le sugerimos: ¿Cuál es el cuento con la 'La Llorona'?



Esta es la historia de una familia coreana que llega a Arkansas en los años 80 para cumplir el sueño americano. La fluidez del relato, la naturalidad de sus actores y el marco de una fotografía espectacular convierten esta cinta –que cuenta con la producción de Brad Pitt– en un retrato excepcional de la inmigración a Estados Unidos.

French Exit

Una viuda que cree que su gato es la reencarnación de su marido, un hijo inmaduro y mimado, y una fortuna que se ha esfumado. Sony Pictures Classics presenta una historia que va de la risa a la lágrima con una estupenda Michelle Pfeiffer y un lucido Lucas Hedges.

Tha Father

Dos tremendos intérpretes –Anthony Hopkins y Olivia Colman– encarnan al padre y su hija. Ella está desesperada porque su papá no acepta a los cuidadores, mientras ve cómo su mente se desconecta. El emotivo debut en la dirección del escritor francés Florian Zeller aspira a 4 Globos y ganó el premio del público en San Sebastián.

Judas and the Black Messiah

Fred Hampton era el líder del Black Panther Party en Illinois, un movimiento que alentaba la revolución por los derechos de los negros. Protagonizada por Daniel Kaluuya, retoma la vida y legados del activista, asesinado por el FBI. Tiene 3 nominaciones en los Globos de Oro y el American Film Institute la incluyó en el top 10 de los mejores del 2020.

The Mauritanian

Basada en los diarios de Mohamedou Ould Salahi, que estuvo preso en Guantánamo por 10 años sin tener un juicio. En el filme se refleja su búsqueda de justicia –que encuentra eco en un par de abogadas (Jodie Foster y Shailene Woodley)– y las torturas a las que fue sometido. Dirigida por Kevin Macdonald, aspira a dos Globos de Oro.

Cultura

En Twitter: @CulturaET