Aunque ha sido un año de taquillazos impresionantes -como lo logrado por 'Top Gun: Maverick', que va por los 1.100 millones de dólares recaudados en todo el mundo-, el 2022 será considerado como un año bisagra, en el que naufragaron muchos proyectos, otros triunfaron y unos más se aplazaron de nuevo debido a las asistencias irregulares a los cines. Sin embargo, queda tela por cortar y en este segundo semestre se esperan títulos espectaculares que buscan batir récords como en el pasado.



A continuación, un listado de las películas imperdibles de aquí hasta diciembre.



'Bullet Train' ('Tren bala')- acción

Once particulares pasajeros harán este viaje inolvidable, posiblemente el último. Brad Pitt, Lady Gaga, Sandra Bullock, Zazie Beets, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Michael Shannon encabezan el reparto de este relato de acción que reunirá a 11 asesinos en un tren a cientos de kilómetros por hora. Catarina, El Anciano, Hornet, El Lobo, El Príncipe, Mandarina, Limón, Kimura, el Hijo y la Muerte Blanca intentarán bajarse para sobrevivir.Estreno: 4 de agosto

'¡Nop!'- terror

El director y guionista Jordan Peele redefinió el terror en los últimos años y lo llevó a terrenos más psicológicos y críticos de temáticas profundas como el racismo o el fallido sueño americano. Después de '¡Huye!' y 'Us' regresa con '¡Nop!', en la que los cuidadores de un rancho se enfrentan a una fuerza que altera el comportamiento animal y humano.Estreno: 25 de agosto

'Halloween Ends' – terror

Muchos se preguntan si en verdad este será el capítulo final de la larga saga que consagró a Michael Myers como uno de los asesinos seriales más famosos de la historia del cine. Su primera aparición, en 1978, también dio a conocer a la dulce Laurie (Jamie Lee Curtis) que vuelve en esta producción. Lo que sí se tiene seguro es que es la última entrega de la trilogía del director director David Gordon Green.Estreno: 14 de octubre

'Black Adam'- fantasía, acción

Dwayne Johnson había dicho que quería ser un superhéroe, pero no uno más: será el invencible y omnipotente Black Adam. Dirigida por el español Jaume Collet-Serra es el salto de este personaje de los cóomics de DC a la pantalla grande.Estreno: 20 de octubre

'Amsterdam'- drama, comedia

David O. Russell ('El lado bueno de las cosas', 'La gran estafa americana') escribe y dirige está película con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. Inspirada en hechos reales, sigue a tres amigos en los años 30 que son testigos de un asesinato y se convierten en sospechosos, al tiempo que descubren uno de los escándalos más grandes de la historia americana.Estreno: noviembre

'Black Panther: Wakanda Forever'- fantasía, acción

La continuación de la película que protagonizó el fallecido Chadwick Boseman traerá de vuelta el mundo de Wakanda, inspirado en los libros de Marvel. El ganador del Óscar Daniel Kaluuya tampoco estará en la segunda entrega de esta saga que empezó en el 2018.Estreno: 11 de noviembre

'Avatar 2'- fantasía, acción

Trece años después de la exitosa primera parte, que se erigió como la película más taquillera del mundo, el director James Cameron vuelve para mostrarnos el mundo submarino de Pandora.Estreno: 15 de diciembre

'¡Shazam! 2' - fantasía

Dicen que o DC le tiene mucha fe a esta película o al contrario la está poniendo de carnada frente a grandes estrenos como 'Avatar 2', porque la mayoría de los grandes títulos de DC Comics fueron aplazados para el 2023.Estreno: 22 de diciembre

'¡Shazam!' se estrenó en el 2019. Foto: Warner Bros

Bonus: en plataformas

The Grey Man, Netflix: 22 de julio



Killers of the Flower Moon, Apple +: noviembre

