Explosión hispana en las nominaciones a los Globos de Oro

Roma, la más reciente película del mexicano Alfonso Cuarón, una historia autobiográfica filmada en blanco y negro, encabeza las posibilidades de Latinoamérica en la próxima edición de los Globos de Oro.

El relato, protagonizado por Yalitza Aparicio y que en Colombia se podrá ver en la plataforma de contenidos Netflix a partir del 14 de diciembre, figura en las categorías de mejor película extranjera, guion y dirección.



Colombia estaba a la expectativa de lo que pudiera suceder con Pájaros de verano, la producción dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, que no clasificó en el apartado de película en lengua extranjera, en el que, además de Roma (México), compiten Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón).



Los galardones que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) y premian lo mejor del cine y la televisión agrandaron la fiesta para Latinoamérica con la postulación del venezolano Édgar Ramírez como mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión, por su trabajo en American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace.



Por la misma producción, creada por Ryan Murphy y que lidera las nominaciones en el rubro de TV con cuatro candidaturas, también está opcionada la española Penélope Cruz como mejor actriz secundaria. Su compatriota Antonio Banderas aspira al Globo por su interpretación de Pablo Picasso en la miniserie Genius.



La alegría latina se selló con el nombre de Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño y con una larga carrera en Broadway, quien aspira al premio como actor principal en una película de comedia o musical por El regreso de Mary Poppins (que se estrena en Colombia el 25 de diciembre).



Las candidaturas fueron presentadas ayer, en directo desde Los Ángeles y a través de la página de Facebook de los Globos de Oro. Los actores Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater fueron los encargados de los anuncios, junto con Meher Tatna, quien preside la Asociación de Prensa Extranjera.



Por el lado del cine, la sátira política Vice, una mirada sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, parte como la gran favorita en la edición 76 de los premios con seis nominaciones en las principales categorías: mejor actor protagónico (Christian Bale), mejor película de comedia o musical, mejor director y guion (para Adam McKay) y mejores actores secundarios (para Amy Adams y Sam Rockwell).

Le siguen, con cinco candidaturas cada una, el drama musical Nace una estrella, la comedia histórica La favorita y la road movie Green Book.



Tanto Lady Gaga como Bradley Cooper fueron nominados en la carrera por mejor actor gracias a la nueva versión de Nace una estrella, que también recibió una nominación para Cooper, como director, y para Shallow, como mejor canción original.



Además de Vice, en el apartado de comedia o musical figuran Locamente millonarios (Crazy Rich Asians), Green Book, El regreso de Mary Poppins y La favorita.



De esta última producción fueron postuladas sus tres intérpretes principales: la británica Olivia Colman, como mejor actriz principal por su papel como la petulante reina Ana, al lado de Emma Stone y Rachel Weisz, como actrices de reparto.



La competencia para mejor película dramática está integrada por dos producciones sobre injusticia racial: If Beale Street Could Talk y El infiltrado del KKKlan –del director Spike Lee–, junto con Pantera negra, la biografía del líder de Queen Bohemian Rhapsody y Nace una estrella.

La entrega de los Globos de Oro se llevará a cabo en una gala en el hotel Beverly Hilton, el próximo 6 de enero. Es la primera ceremonia significativa en la larga temporada de galardones de la industria de Hollywood, que culmina con los premios Óscar, cuyos ganadores se revelarán el 24 de febrero. Se espera que muchos de los aspirantes y galardonados en los Globos compitan también por los premios de la Academia.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO*

EL TIEMPO

Twitter: @CulturaET

* Con información de Reuters, Efe y AFP