Bogotá: películas gratis este 6, 7 y 8 de octubre en El Tunal, tome nota

La Cinemateca de Bogotá El Tunal tiene preparada la programación para el próximo fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de octubre.



EN ese sentido, anunciaron que todas las proyecciones son de entrada gratuita, lo que brinda a los amantes del cine una oportunidad para disfrutar de películas de diferentes géneros y nacionalidades.



Este es un espacio cultural se encuentra ubicado en el CEFE El Tunal, en la calle 56 sur No. 22-60, en la localidad de Tunjuelito.

Viernes 6 de octubre

La programación inicia el viernes 6 de octubre, con una muestra del cine colombiano. A las 3:00 p.m. se proyectará la película 'Cine revista' dirigida por Heriberto Florillo en 1980, una producción nacional de 40 minutos.



Luego, a las 5:00 p.m., se presentará 'Diógenes', una obra de Leonardo Barbuy Latorre que nos llega desde Perú, Francia y Colombia, con una duración de 90 minutos.



Una película que se presentará en la cinemáteca. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Sábado 7 de octubre

El sábado 7 de octubre, la franja local brindará una serie de cortometrajes que exploran diferentes localidades de Bogotá. La proyección comenzará a las 3:00 p.m. y los títulos incluyen 'La plaza de los mil olores', 'Huellas de La Candelaria', 'Siempre nos quedará Chapinero', 'Retratos de Corabastos', 'Buscando el lago Luna Park', 'Las manos del vecindario' y 'Olaya', cada uno destacando la riqueza y diversidad de la ciudad.



Por la tarde, a las 5:00 p.m., en la franja 'Vive la Cinemateca', se presentará 'Río rojo', una película que nos llega desde Colombia y Francia, con una duración de 70 minutos.

Domingo 8 de octubre

El domingo 8 de octubre, la franja infantil ofrecerá una selección de cortometrajes del 22º Festival de Cine Francés - Lo mejor del Festival de Annecy Kids 2023.



Las proyecciones comenzarán a las 2:00 p.m. e incluirán títulos como 'Jineteo de Yegua', 'To Be Sisters', 'The Goose', 'Prinzessin Aubergine', 'Pete', 'What's in That Crate?', 'Paperplanes' y 'Wild Housemates'.



Finalmente, en la franja 'Domingos de cine' a las 4:00 p.m., se proyectará 'Transfariana', una producción de Francia y Colombia con una duración de 152 minutos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

