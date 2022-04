La nostalgia, la tristeza, la muerte, el dolor, el aburrimiento. Desde que existe el color en las películas, el blanco y negro se convirtió en una paleta atormentada: por años, los espectadores asociaron su presencia en un relato como algo negativo, desesperanzador.

Pero el blanco y negro es una combinación poderosa: sí, muy emotiva, pero sobre todo, magistral. El dramatismo y majestuosidad que le otorga a la narrativa son innegables. Tanta es su fortaleza que cientos de producciones siguen usándolo a pesar de todas las posibilidades naturales o artificiales para ponerl color a una película. El blanco y negro es una tendencia en Hollywood. Hoy los directores buscan formas de transmitir un sentido de autenticidad y de intimidad.



“El color te permite describir a la gente de forma brillante, pero el blanco y negro te permite sentir a la gente”, contó Keneth Branagh, director y guionista de Belfast, su más reciente filme que se quedó con el Óscar al mejor guion original que está inspirado en su infancia en la capital irlandesa, en la década de 1960.

Cada fotograma de Belfast es como una postal antigua que guarda fragmentos de memorias. Los tonos sepias y los blancos y negros transportan al espectador a la ensoñación de la niñez, a las tardes familiares de un domingo y transforman las historias de los abuelos en aventuras increíbles a la hora del té; al punto de llevar al espectador a emocionarse hasta las lágrimas.



“Un paisaje arrollador de un desierto o una cadena de montañas puede ser impactante usando color, pero la dimensión épica de la fotografía en blanco y negro, en una pantalla enorme, es el rostro humano. La elección le da una dimensión poética a cosas que de otra forma parecerían un poco banales”, agregó el realizador.



'La tragedia de Macbeth', una pieza brillante que Joel Coen adaptó sobre la obra de Shakespeare y que dirigió con Denzel Washington en el papel principal, es otra muestra de las delicias que ofrece el blanco y negro.



Bruno Delbonnel, seis veces nominado al Óscar y célebre cinematografista de títulos como Amelie, Las horas más oscuras, Inside Llewyn Davis o Harry Potter y el misterio del príncipe, reveló en una entrevista con The New York Times que el efecto “buscado en La tragedia de Macbeth era la teatralidad y darle a la película una característica atemporal”. En este filme de uno de los hermanos Coen, que produjo la plataforma de streaming Apple TV, el francés es el director de fotografía.

Cuando la tecnología del color reinó en Hollywood, los tonos oscuros pasaron a un segundo plano –algo que ocurrió cuando despuntaban los años 50–. Mientras, los colores rechinantes hacían fruncir el ceño a los espectadores de las monumentales salas de cine de la época. Siendo más económico de usar en la ya costosa industria del cine, el famoso Technicolor se popularizo y dejó su huella en megaproducciones clásicas, siendo El mago de Oz y Lo que el viento se llevó, las pioneras.



Pero, ¿por qué seguir haciendo películas monocromáticas en la actualidad? ¿Hablamos de un fenómeno o estamos ante una tendencia más bien cíclica? “Nos juntamos y lo decidimos (...) fue en una reunión del DGA (el Sindicato de Directores de Estados Unidos”, bromeó Mike Mills, director y guionista del drama familiar C’mon C’mon, protagonizado por Joaquin Phoenix, producido en una escala de grises y que fue nominado a los premios Bafta. “Me encanta el blanco y negro. Veo muchas películas en blanco y negro, son las películas de mis héroes. Las adoro”, acotó.



'El artista', la ganadora del Óscar a la mejor película en el 2012 y que se alzó con cuatro premios más, fue una de las abanderadas en retomar el no usar color. No solo es monocromática, sino silente –al mejor estilo de lo que se hacía en las primeras décadas de la invención del cine, que es el tema argumental de la trama–. La película del director francés Michel Hazanavicius, con Jean Dujardin y Bérénice Bejo, reabrió una puerta para que el regreso triunfal del blanco y negro.

Recientemente, 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, y 'Mank', del genial David Fincher, ambas sin color, se quedaron con las estatuillas doradas a la mejor fotografía.

“No me interesaba un blanco y negro nostálgico. No me interesaba un blanco y negro referencial. Es un blanco y negro contemporáneo. Una película contemporánea rodada en blanco y negro, registrando escenas en los años 70. No tiene nada de grano, que es lo opuesto a la fotografía de esa época dorada”, comentó Cuarón cuando le preguntaron por la ausencia de color en la película más personal de su carrera.



En 'Claroscuro', con Ruth Negga que ganó en los premios Spirit del cine independiente, el formato es utilizado para abordar el tema del racismo. El estreno de la actriz Rebeca Hall como directora sigue a dos amigas de infancia con familias mixtas que se encuentran en la Nueva York de 1920, mientras ambas pretenden ser blancas.

“No fue solo una elección estilística. Sentí que era una elección conceptual”, comentó Hall en su estreno en el Festival de Sundance. “Vemos los rostros y en seguida los categorizamos. Estas categorizaciones son importantes pero hasta cierto punto son también absurdas. Nadie es realmente blanco y negro. La película no es blanco y negro, es gris”, agregó.

Colombia en B&N

La producción cinematográfica local también ha hecho del monocroma una experiencia en la gran pantalla. La nominada al Óscar 'El abrazo de la serpiente' fue hecha en su totalidad en blanco y negro. “La razón de hacerla así está inspirada en las fotografías de los libros de los viajes, el Amazonas de ahora no es como la de antes, no es posible reproducirlo, entonces preferí que el espectador le pusiera los colores”, contó el director Ciro Guerra en una charla en el Hay Festival del 2016.



El mismo Guerra es el responsable de otro renombrado título colombiano en blanco y negro: 'La sombra del caminante' que junto a 'Ella', de Libia Stella Gómez; 'Suave el aliento', de César Augusto Sandino; y 'Siembra', de los directores Ángela Osorio y Santiago Lozano, son algunos de los títulos que han experimentado con estas tonalidades.

“Inicialmente, la idea de sustraer el color fue para concentrar a los espectadores en la historia –contó sobre Siembra su codirector, Santiago Lozano, durante una charla en el Festival de cine de Cali–. Luego comprendimos que era un recurso que nos ayudaba también a manejar la historia a partir de las texturas de los personajes: la piel, los escenarios (…). Queríamos que los espectadores lograran captar mejor que del ritual de la muerte también se puede generar vida”.

La era de Instagram

¿Es una coincidencia que los directores estén entrando en la tendencia del blanco y negro? De acuerdo con algunos especialistas, otros movimientos, como el avance de Instagram, podrían explicar porque las audiencias, que hasta hace poco veían las películas en blanco y negro como aburridas, están ahora dispuestas a darles una oportunidad.



“La mayoría de los estadounidenses se han convertido en sus propios cineastas y fotógrafos con la posibilidad de colocar un filtro en una imagen y cambiar su tonalidad”, escribió Alissa Wilinson, experta en cine y cultura de la publicación Vox. “Acostumbrarnos a ver imágenes con colores ajustados, incluyendo videos y fotos en blanco y negro, puede hacer que los asociemos menos con el pasado. En vez de vincularnos históricamente, lo vemos como opciones estéticas”.



La idea de que el blanco y negro sea una opción para que deliberadamente algo parezca menos real que el mundo colorido en el que vivimos ha sido abrazada por varios proyectos en los últimos años. “El blanco y negro es una abstracción tan loca que genera esto en el espectador”, acota Mike Mills. “No estoy en el mundo real”. Y hay una razón aún más específica para optar por este formato en C’mon C’mon, que versa sobre un tío ausente que establece una relación con su sobrino. “Yo tengo a un niño excesivamente tierno. Usar blanco y negro sirvió para quitarle un poco de esa ternura”.

La lista de filmes de las tres últimas décadas hechos en este formato es extensa, de variados géneros y nacionalidades: 'Amour', el drama del austriaco Michael Haneke; 'Una chica vuelve a casa sola de noche', el relato de vampiros de Ana Lily Amirpour; 'El faro', una mirada a la locura de Robert Eggers; 'Cold War', el drama de una artista en la mitad de la guerra del director Pawel Pawlikowski; 'El odio', de Matthieu Kassovitz; 'Nebraska', de Alexander Payne; 'Pi, el orden del caos', de Darren Aronosfky; 'La lista de Schindler', de Steven Spielberg… No serán los últimos en usarlo: el blanco y negro en Hollywood es inmortal.



CULTURA

*Con información de AFP

