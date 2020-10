En imágenes: diez producciones de miedo para ver en Halloween

Cortesía Netflix, Amazon Prime y HBO Go

Este año el Halloween será inusual. Probablemente no haya fiestas de disfraces y los niños no saldrán a pedir dulces. Pero, de todas formas, hay otras maneras de sentirse conectado con estas tradiciones. Por eso, esta vez los servicios de entretenimiento le han prestado especial atención a cómo entregar buen material para pasar Halloween en casa. Y, aunque hay contenidos que usan específicamente la noche de brujas como tema (como las típicas ‘Casitas del horror’ de 'Los Simpson' y las películas como 'El extraño mundo de Jack'), son los contenidos de terror para adultos los que más llaman la atención. Este género abunda en las plataformas digitales; por eso, en EL TIEMPO preparamos una selección de diez productos de esta categoría y que están disponibles en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go.