Las películas de terror más tenebrosas para ver en Halloween

Octubre no solo es el décimo mes del año, sino también el mes de Halloween. Muchos esperan este mes con ansias para disfrazarse, comer paletas Drácula, ir a festivales de terror y hacer maratones de películas de miedo.



Es por eso que le traemos una lista de seis películas de terror, tres clásicas y tres modernas, que no se puede perder en esta temporada tenebrosa.

1. El exorcista - 1973

Warner Bros. Pictures. - Dir. William Friedkin

Este clásico del cine, tildado por muchos como la mejor película de terror de la historia, cuenta la historia de Regan MacNeil, una niña que es poseída por un demonio, y cuya última esperanza es recurrir a la ayuda de un sacerdote que la exorcice. Ganó el premio Óscar al Mejor Guion Adaptado y al Mejor Sonido.



2. Psicosis (Psycho) - 1960

Paramount Pictures - Dir. Alfred Hitchcock

Una de las películas más exitosas del legendario Alfred Hitchcock. Cuenta la historia de Marion Crane, una joven que pasa la noche en un hotel de carretera después de haberle robado 40.000 dólares a su jefe, sin sospechar que en el hotel correría un peligro más grande que en las manos de la policía.

3. El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs) - 1991

Orion Pictures - Dir. Jonathan Demme

Es la película de terror con mejor calificación promedio en IMDb (Internet Movie Database), y cuenta la historia de Clarice Starling, una agente en entrenamiento del FBI que busca la ayuda del asesino psicópata convicto Hannibal Lecter para intentar atrapar a otro asesino. Ganó cinco premios Óscar, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz.

4. El Legado del Diablo (Hereditary) - 2018

A24 - Dir. Ari Aster

Este filme cuenta la historia de Annie Graham y su familia, que se mudan a la casa de la madre de Annie y matriarca de la familia después de su muerte. Sin embargo, empiezan a surgir problemas cuando Charlie, la hija de Annie, empieza a ver apariciones paranormales. Para muchos, esta película fue una de las ausencias más sorprendentes de los Premios Óscar 2019.



5. ¡Huye! (Get Out) - 2017

Universal Pictures - Dir. Jordan Peele

Esta es la historia de Chris Washington, un joven afroamericano que va a conocer a los padres de Rose, su nueva novia, en una casa tradicional estadounidense caucásica. Allá, Chris descubrirá que la familia de Rose oculta un retorcido secreto. Fue galardonada con el premio Óscar al Mejor Guion Original, e incluso fue nominada a Mejor Película.

6. Háblame (Talk To Me) - 2023

A24 - Dir. Danny Philippou & Michael Philippou

Tildada como una de las mejores películas de terror de este año (si no la mejor), cuenta la historia de Mia, una joven que no puede dejar de pensar en la reciente muerte de su madre, hasta que, junto a un grupo de amigos, encuentra una mano embalsamada que le permite invocar espíritus. Sin embargo, los problemas empiezan cuando las puertas al más allá no quedan bien cerradas.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

