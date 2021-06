Películas para ver este fin de semana en Netflix

Llega el fin de semana y ver películas en casa es una buena opción. Netflix tiene las siguientes propuestas:

Paternidad. Un padre debe criar a su hija debido a que la mamá fallece al día siguiente del nacimiento. Protagonizada por Kevin Hart, está basada en una historia real y en el libro Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, deMatt Logelin.

La casa de las flores. La familia De la Mora ya es parte de la cotidianidad de América Latina. Y regresa en esta película con un secreeto guardado en una de las habitaciones de la casa. Dirigida y coescrita por Manolo Caro. Cecilia Suárez y su Paulina dan qué hablar.

El dragón de los deseos. Cinta animada producida por Jackie Chan. Din, un adolescente, quiere volver a ver a su mejor amiga de la infancia, Lina. Long, el dragón de los deseos, se entera y decide ayudarlo.