Películas clásicas que tendrá el 'Netflix' de Disney

Disney

'101 dálmatas' (1961) está basada en la historia historia inglesa, 'The Hundred and One Dalmatians', de Dodie Smith. Cuenta la historia de dos perros británicos que tratan de rescatar a sus cachorros que fueron secuestrados por Cruella de Ville, una mujer a quien le encantan las pieles y es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlas. En este nuevo servicio de Disney también estarán '101 Dalmatas' (1996), '102 Dálmatas' y '101 Dálmatas 2'.