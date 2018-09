Acción, música y dignidad con el sabor del Pacífico colombiano

A batallas de vida, pasos de baile. Esa podría ser la frase que resume mejor el sentir de una película como 'Somos calentura', una producción nacional que se arriesga y asume el objetivo de visibilizar historias y géneros.

Dirigida por Jorge Navas (La sangre y la lluvia), la cinta, que se estrena este jueves, cuenta las peripecias de un grupo de jóvenes afrocolombianos en una Buenaventura que parece ensañarse en no darles una oportunidad. Corrupción, violencia y carencias se conjuran contra unos protagonistas que quieren luchar (a su manera) contra un destino predecible y peligroso.



Pero solo tienen sus pies, sus coreografías y talento para tragarse el escenario de una discoteca en la que se lleva a cabo un concurso de baile que, al parecer, podría ser la única esperanza para dar un giro a sus vidas.



Sin embargo, 'Somos calentura' no es un ejercicio de autoayuda cinematográfica, sino una aventura visual que pretende reconocer los elementos de una cultura del Pacífico, a través de una trama sencilla, divertida por momentos y con una factura visual y musical que vale la pena conocer.



“Todo se fue dando por una serie de bonitas coincidencias. El protagonista de esta película, Julio Valencia, le contó un poco de su vida al productor Steven Grisales durante un rodaje del filme 'El páramo'. Julio había trabajado en 'La sangre y la lluvia' y por mucho tiempo hizo imitaciones de Michael Jackson en las que mostró un talento impresionante para bailar”, recuerda Jorge Navas, el director de 'Somos calentura'.

De una charla salió la idea de una historia y, con la llegada de Navas al proyecto, se afianzó la iniciativa de explorar el elemento social y los conflictos cotidianos de un puerto lleno de riqueza, de sonidos, pero también de contradicciones. Los nudos de las coincidencias siguieron creciendo.



“Yo siempre he tenido una conexión muy fuerte con el Pacífico. Mis abuelos son de Tumaco y mi padre también vive allá. A eso agrégale que ese universo, toda esa región, siempre me hizo crear la fantasía de hacer una película, entonces Steven me llamó y yo le dije: ‘¡de una!’ ”, recalca Navas.



Precisamente, él en muchos de sus anteriores viajes a Cali encontró sonidos de salsa choque, hip hop y música de la región en pequeñas memorias USB en las que jóvenes de barrios populares registraban un trabajo musical y un retrato de sus vidas y se daban a conocer en un ambiente underground. También cientos de videos musicales, peinados exóticos junto a una estética colorida de un circuito urbano que luego aprovechó para su nueva película. “Otra vez hubo esas coincidencias bacanas”, dice.

Llevar a buen puerto 'Somos calentura' no fue fácil. En un principio lo del tema afro enfrentó un poco de rechazo y para algunos se trataba de un contexto no tan interesante. “Pero creo que con la película se podrán replantear muchas de esas ideas”, comenta Navas.



Para él, los sonidos y los bailes representan una forma de resistir y de no caer en el panorama de delincuencia que muchas veces les plantea la realidad.



“Tuvimos como referencia al director Michael Mann, quien trabaja con todos los juguetes, pero al mismo tiempo construye personajes con una humanidad profunda y con una investigación muy detallada. El punto de equilibrio que buscaba con Somos calentura es que fuera una película para emocionarse sin necesidad de hacerse tantos cuestionamientos”, concluye.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @AndresHoy1