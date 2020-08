Opinión / ¿Cómo es un asesino serial en su vida de pareja?

Mucha tinta ha corrido escribiendo acerca de uno de los peores asesinos seriales en la historia de Estados Unidos. Hay varias películas de ficción inspiradas en él y algunos documentales que siguen la estela de sangre y muerte que Ted Bundy dejó en siete estados, entre 1973 y 1978.



El director Joe Berlinger trasladó la maestría de sus documentales –por los que incluso ha sido galardonado con el premio Óscar– a un thriller impactante que recupera una faceta poco conocida de la vida de Bundy: su pareja. Y es precisamente ese planteamiento, la historia contada desde la perspectiva de Elizabeth Kendall (una estupenda Lily Collins), lo que desmarca a esta película de otras de su estilo.



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, que en español llegó a salas a mediados del año pasado como Ted Bundy: durmiendo con el asesino, se basa en el libro de memorias de Kendall, quien compartió seis años con Ted Bundy.



Una de las mayores virtudes del filme, que acaba de estrenarse en la plataforma Cineco Plus, es que no se ve una gota de sangre: los asesinatos de Bundy se manejan con sutileza, y son las situaciones familiares y judiciales las que fundamentan el relato.

Pero lo más impactante en la pantalla es la actuación de Zac Efron, que por estos días se ha convertido en un trotamundos en la serie documental de Netflix Con los pies sobre la tierra.



El sex symbol de High School Musical o Guardianes de la bahía –ambas de dudosa reputación– encontró un personaje que le permitió explorar el tremendo actor que tenía guardado. Su interpretación es tan convincente, fría, cruel y calculada como los crímenes que cometió Bundy.

Sofía Gómez G.

Crítica de cine

@s0f1c1ta​