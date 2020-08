Opinión / 'La esposa': los tormentosos secretos de un matrimonio

Todo en la vida tiene su lado B: hasta los matrimonios más felices y perfectos viven situaciones que con el paso del tiempo acaban normalizándose. Circunstancias en las que él es nada sin ella.

Joan y Joe Castleman llevan cuarenta años de matrimonio y de sacrificio, pues Joan –una magnífica Glenn Close– ha permanecido en la sombra para que Joe (interpretado por Jonathan Pryce) brille sin obstáculos en su carrera como escritor. El anuncio de que acaba de ganarse el premio Nobel de Literatura hace explotar a esta mujer que ha llegado a su límite y la lleva a revelar el secreto mejor guardado de esa relación.

No diré mucho más de lo que varias reseñas ya han contado acerca de La esposa (The Wife, por su título original), drama del 2019 dirigido por el sueco Björn Runge y que estará disponible en la plataforma Cineco Plus a partir del jueves 6 de agosto.



Con un tono casi teatral, lo que empieza como un complemento actoral entre Pryce y Close se decanta en el espacio donde se luce la veterana actriz.



No queda duda de que esta película se resume en una sublime Glenn Close, que se carga a su compañero de reparto y genera una cascada emocional que pasa por la rabia, la risa y la tristeza, a veces sin decir palabra.

Gracias a ese brillante desempeño, Close se quedó con el Globo de Oro, los premios de los Hollywood Film y los Critics’ Choice, y aspiró a su séptimo Óscar.



La esposa queda debiendo: en su hora y 40 minutos hay subtramas que se quedan en el tintero y dejan en ascuas al espectador. Pero clasifica como una película para pasar el rato, gracias a que Close deja toda la piel como Joan.

SOFÍA GÓMEZ

REDACCIÓN CULTURA

TWITTER: @s0f1c1ta