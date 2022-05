En las salas de Cine Colombia se estrenó esta semana A Hero, la más reciente película del realizador iraní Asghar Farhadi (Khomeyni Shahr, 1972). Sin embargo, la cinta llega envuelta en una polémica por un supuesto plagio por parte del director ganador de dos premios Oscar. Según el tribunal iraní que admitió el trámite de la denuncia de plagio, hay indicios de que el cineasta se apropió de la base del guion del documental All winnners all losers, de la directora Azadeh Masihzadeh, antigua estudiante suya de un taller de cine impartido en el 2014.

Por el momento no hay un dictamen, según cuenta The Hollywood Reporter, otro juzgado determinará si Farhadi es culpable de violar los derechos intelectuales de Masihzadeh. La condena podría acarrear hasta que Farhadi tuviera que entregar todas las ganancias de la película a Masihzadeh e incluso podría ir a la cárcel. La cinta ha recaudado 2,3 millones de dólares a nivel mundial. Un héroe se estrenó en el Festival de Cannes 2021, donde ganó el Gran Premio del Jurado.



Farhadi había admitido anteriormente que su película estaba basada en la misma historia real que All Winners All Losers. Pero el director no acreditó a Masihzadeh por la idea, alegando que había investigado la historia de forma independiente. En una entrevista para El País de España, previo a que enfrentara el juicio, el ganador del Oscar por Nader y Simin, una separación y por El viajante, aseguró: “Me basé en la historia real y existió hasta un reportaje televisivo sobre el héroe que se muestra en mi filme. A partir de ahí, desarrollé un concepto abierto. Ahora mismo, esa denuncia de plagio está siendo evaluada por dos comités de expertos. Por un lado, cineastas de la Casa de Cine; por otro, abogados especializados en derechos de autor, todavía están recabando documentación, “ni siquiera existe una judicialización del caso”, señáló al medio en ese entonces.



Farhadi demandó a Masihzadeh por difamación y Masihzadeh respondió con otra demanda, asegurando que Farhadi había plagiado su trabajo original. Tras esta sentencia, la demanda de difamación interpuesta por Farhadi ha sido desestimada. Ahora enfrenta el juicio.



La historia de la película está inspirada en un hecho verídico: un hombre que devolvió un bolso con dinero pese a que lo necesitaba para ganar su libertad.

“Rahim (Amir Jadidi) está en prisión por una deuda que no pudo pagar. Durante un permiso de dos días intenta convencer a su acreedor (Mohsen Tanabandeh) de retirar su demanda contra el pago de una parte de la suma. “Pero las cosas no salen según lo planeado”, dice la sinopsis. Según Farhadi, él leyó en un periódico la historia, más tarde se inspiró en el documental y ahí comenzó a escribir el guion con su propia investigación.



Cine Colombia cedió a EL TIEMPO una entrevista con el director en la que no se le pregunta sobre el supuesto plagio. Sin embargo, por el valor de la película, la reproducimos a continuación.

¿Cómo se le ocurrió la idea de A héroe?

Había leído historias como esa en los periódicos durante bastante tiempo. Historias de personas comunes que fueron puestas en el centro de atención por algo altruista que hicieron. Estas historias a menudo tenían características similares. A 'Hero' no se inspiró en una noticia específica, pero tenía estas historias de prensa en mente cuando lo escribí.

¿Por qué la historia tiene lugar en Shiraz?

El tema de la película habla por sí solo. Hay muchos restos antiguos en Shiraz, huellas importantes y gloriosas de la identidad iraní. La razón principal por la que elegí esta ciudad es por lo específicos que son la historia y los personajes. Pero la razón secundaria es que también quería tomar distancia del tumulto de Teherán.

¿Cómo escribió la película?

Al principio, tenía una vaga idea de la historia, gracias a estos hechos reales. Con el paso de los años, la idea se hizo más clara. Siempre trabajo de la misma manera. El estímulo puede provenir de una imagen, un sentimiento o una breve trama que se desarrollará con el tiempo. A veces, todo esto puede quedarse en un rincón de mi mente, sin saber que algún día se convertirá en un guion. El tiempo es un aliado importante. Algunas de estas semillas desaparecen por sí solas, otras persisten, crecen y se quedan contigo como un proceso inconcluso que solo espera ser atendido. En este momento, una idea empieza a salir a la luz a través de apuntes dispersos. Luego viene la investigación y los primeros bocetos que te indican qué camino seguir. Casi todas las historias que escribí se desarrollaron de esta manera en mi mente. No recuerdo haber creado una historia completa desde cero con un principio, un desarrollo y un final definidos.

¿Conocía la biografía completa de sus personajes?

Las notas dispersas de las que hablé anteriormente consisten en su mayor parte en explorar el pasado de los personajes. Este paso, que siempre requiere mucho tiempo, se aplica esencialmente a los personajes principales. Durante meses, tomo notas en hojas de diferentes colores sobre todas las ideas relacionadas con la historia que estoy escribiendo. Tengo un color para las ideas que estoy seguro que incorporaré al guion, otro para las ideas que todavía tengo dudas. Muchas de estas hojas no se usarán directamente en la etapa de escritura. No brindan información clara para el guion, pero me ayudan a comprender mejor a mis personajes. Durante esta etapa preparatoria, muchos aspectos del pasado de los personajes se van construyendo y dejan huellas más o menos visibles en la película.

El personaje de Rahim es bastante ambiguo. Estoy pensando en esa sonrisa que siempre tiene en su rostro...

Siento que el enfoque realista de la película exigía tal complejidad en las personalidades de los personajes. Como en la vida real, las personas están hechas de una multiplicidad de dimensiones y, en algunas circunstancias, una de ellas toma el relevo y se hace más visible. Estos son personajes “grises”: no son estereotipados, unilaterales. Como toda persona real en la vida cotidiana, se contrastan, tienen tendencias antagónicas y se desgarran a la hora de tomar decisiones. La sonrisa de Rahim es parte de un conjunto de rasgos que fueron apareciendo progresivamente durante los meses de ensayo para ir definiendo la actuación del actor que lo encarnaría. Se trataba de darle esa cualidad de carácter “gris”, que es parte de la vida cotidiana.

¿Cómo se procede a que las escenas de grupo, sobre todo en familia, sean tan naturales?

Esto viene en gran parte de la escritura. Es un proceso inconsciente. Es cuando todo el equipo y el elenco tienen cuidado de asegurarse de que cada detalle de la escena sea plausible y auténtico y se esfuerzan al máximo para dar vida al guion. Como los comportamientos y los diálogos de los personajes no eran poco realistas ni se basaban en clichés, los actores hacen todo lo posible para asegurarse de no caer en la trampa de la superficialidad. Existe el riesgo de que la búsqueda de lo natural sea un artificio en sí mismo. La línea es muy delgada y sutil, y debes tener cuidado de no cruzarla. La vida cotidiana puede ser redundante y aburrida. Como director, debes asegurarte de que esta búsqueda de una escena realista, casi documental, no venga con el ritmo lento de la vida cotidiana.

Hay una verdadera solidaridad en estas familias numerosas, que a veces pueden convertirse en una carga. ¿Es algo común en Irán?

Supongo que, como en muchos países, así funciona en la capital o al menos en las grandes ciudades. Pero en otros lugares, la vida cotidiana es más lenta, las familias no perdieron sus identidades, su forma de vida tradicional y estas familias unidas son más comunes. Por lo tanto, las relaciones familiares están más desarrolladas y, en caso de que alguien esté en peligro, todos se sienten involucrados. Crecí en este tipo de entorno sociocultural. Hace veinte años, la frase “no es mi problema” no existía en el idioma iraní.



El personaje de Bahram, el hombre a quien Rahim le debe dinero, también es muy ambiguo…

Este personaje normalmente debería haber sido el malo de la película y deberíamos haberlo resentido por los obstáculos que crea para el personaje principal. Pero debido al desarrollo del personaje al que me refería, también tiene sus razones para actuar como lo hace. Cuando explica estas razones, nos parece comprensible su comportamiento. Quizás esta dimensión del personaje, que lo convierte en algo más que el malo estereotipado, nos permite sentirnos más cerca de él.

Como en A Separation, la mirada de los niños es importante…

En esta película, los niños vuelven a ser testigos. Observan las dificultades de los adultos y sus conflictos. No son capaces de comprender la complejidad de estas dificultades y por eso, en esta película como en las anteriores, los niños son solo testigos estupefactos de todos los acontecimientos. Su percepción de la crisis que atraviesan los adultos es puramente emocional. Sin embargo, en esta película, Nazanin, la hija de Braham, es mayor que los demás niños y hace algo que complica aún más la situación.

La mayoría de los personajes se comunican a través de las redes sociales. ¿Es un fenómeno nuevo y poderoso en Irán?

Como en todas partes del mundo, las redes sociales tienen un lugar crucial en la vida de las personas en Irán. Este fenómeno es bastante nuevo, pero su impacto es tal que es difícil recordar cómo era la vida antes de que apareciera. Mi experiencia personal me lleva a creer que esto es más obvio en la sociedad iraní que en cualquier otra parte. Creo que eso se explica por la situación sociopolítica del país. Al final de cada una de sus películas, el espectador no tiene todas las respuestas.

¿Usted es un cineasta que no quiere elegir?

Como he dicho antes, esta particularidad común a todas mis películas no es intencional. Esta ambigüedad, casi misteriosa, surge naturalmente durante la etapa de escritura, me gusta. Este aspecto hace que la relación entre la película y el espectador sea más duradera. Le da al espectador la posibilidad de reflexionar más sobre la película. Siempre disfruto mucho viendo a Rashomon, precisamente por esta dimensión misteriosa. Combinar la ambigüedad con una historia que trata sobre la vida cotidiana es un desafío interesante.



¿Conoce esta célebre frase de Jean Renoir: “Lo más horrible de este mundo es que cada uno tiene sus razones”? Parece encajar con la mayoría de los personajes de A Hero...

Estoy totalmente de acuerdo. Todos tienen sus razones para actuar como lo hacen, incluso si no son conscientes de estas razones. Si les pide que los enumeren, no podrán hacerlo. Estas razones no son claras ni fáciles de resumir. Están llenos de contradicciones. En la vida real, las personas pueden tardar años en comprender las razones de sus actos, porque están profundamente arraigadas en su pasado. Además, debo aclarar, que no creo que signifique que todos los actos puedan ser justificados. No se trata de legitimación sino de comprensión. Comprender no significa legitimar. Al conocer las razones que llevaron a alguien a actuar, podemos comprenderlo sin fallar a su favor.

Entrevista cedida por Cine Colombia. Con información adicional de Europa Press.

