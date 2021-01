Vuelven los Soprano y los Corleone: los mafiosos se toman la pantalla

Francis Ford Coppola se paseaba molesto por el set. Acababa de enterarse de que Robert Evans, la cabeza de Paramount, recortaba el presupuesto de su rodaje. El estudio lo había contratado para dirigir una película sobre una familia de mafiosos basada en la novela de Mario Puzo. Venía de ganarse el Óscar por el guion de 'Patton' y parecía que por sus raíces italianas tendría un nivel de identidad con la historia. Pero ni Coppola ni Puzo estaban contentos con la adaptación de 'El padrino'.

El productor canadiense Albert Ruddy —mejor conocido como Al— convenció a Marlon Brando de aceptar el papel como Vito Corleone, el patriarca del clan italiano sobre el que gira el violento relato.



Ruddy ayudó a calmar los ánimos cuando la comunidad italo-americana se indignó al conocer que estaban siendo estigmatizados en el filme. Y también se peleó —casi a los golpes— con Coppola.

Pero Ruddy no se enteró —hasta cuando estuvo bien avanzado— del plan que el director y el autor del libro tenían para modificar el guion: la adaptación original era ‘blanda’ y alejada de lo que Coppola tenía en mente.



Así que contraviniendo a los ejecutivos del estudio —que le quitaban dinero porque no creían en la nueva propuesta— reajustaron detalles narrativos para aproximarlos a la novela. Con la edición sellaron la película que se convertiría en un hito en la historia del cine.

'El padrino', dirigida por Francis Ford Coppola, con Marlon Brando. Foto: Archivo. EL TIEMPO

La anécdota —que ha trascendido como un rumor— será uno de los insumos de la serie que la plataforma de 'streaming' Paramount Plus (antes ViacomCBS) presenta como una de sus joyas.



'The Offer', título tentativo de la miniserie de diez episodios, confirmará o no todo lo que se rumora acerca de lo que ocurrió en 1971 cuando se filmó 'El padrino', considerada como una de las obras maestras del cine de gánsteres y que en 1973 ganó tres premios Óscar: mejor película, actor principal (para Brando) y guion adaptado (que supondría el triunfo final de Puzo y Coppola sobre lo establecido por el estudio).



La serie, aún sin fecha exacta de lanzamiento, contará con la producción, curiosamente, del mismo Al Ruddy.



Por ahora se ha anunciado a Armie Hammer como su protagonista, una decisión que podría cambiar después del escándalo del que fue objeto en redes sociales sobre su supuesto canibalismo y otras grotescas fantasías sexuales.

De Corleone a Soprano

Cambiando de familia de mafiosos, hace pocos días se confirmó que el estreno de 'The Many Saints of Newark' se atrasó para el 24 de septiembre, luego de que estuviera anunciada para el 12 de marzo, una fecha a la que se trasladó desde abril del año pasado como consecuencia de la pandemia.



Sin embargo, parece que los cambios se deberían a que los productores de la película estarían apuntando a la temporada de premios del 2022.



'The Many Saints of Newark' es un viaje a la nostalgia. Es 1967 y un joven Tony Soprano empieza a sonar en el mundo criminal de una ciudad que arde en medio de la tensión entre afroamericanos y descendientes de italianos, donde la policía reprime las protestas raciales y la pobreza reina por doquier.

La serie fue protagonizada por el fallecido James Gandolfini (centro). Foto: HBO

Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini que brilló como Tony Soprano en la serie original, interpreta a su papá durante su juventud en el filme que fue coescrito por el mismo creador de 'Los Soprano', David Chase, inspirado en sus memorias.



“Yo vivía en los suburbios de Nueva Jersey y mi novia trabajaba en el centro de Newark, que era el corazón de las protestas. Empecé a pensar que esos eventos y el crimen organizado no eran hechos aislados y me interesé por combinarlos en la historia. Pero lo que más me apasionaba era explorar la infancia de Tony”, explica el escritor en una entrevista con 'Esquire'.

'The Many Saints of Newark' es dirigida por Alan Taylor ('The Sopranos', 'Game of Thrones') y cuenta con las actuaciones de Alessandro Nivola, Ray Liotta, Jon Bernthal y Vera Farmiga. Siguiendo las polémicas directrices de Warner Bros. para todo su catálogo de 2021, tendrá su estreno en simultánea en salas de cines y en la plataforma

El ‘boom’ de las mafias

Estas producciones audiovisuales no son las únicas que han estado en la mira del público en los últimos meses.

Es probable que el renacer de esta fiebre por las historias de familias de gánsteres de otras décadas haya comenzado con 'El Irlandés' (2019), protagonizada por las viejas glorias del cine de este tipo: Robert De Niro y Al Pacino.



Pero una mención infaltable de las producciones de este género es la serie inglesa 'Peaky Blinders', que cuenta la historia de la familia Shelby: un clan de origen gitano que surge de lo bajo del Birmingham (Inglaterra) de los años 20 y escala a las altas esferas del poder. Se espera que la sexta (y última) temporada llegue en 2021.

REDACCIÓN CULTURA

Con información de Efe

En Twitter: @CulturaET

