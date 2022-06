Joseph Haffmann es un joyero judío que trata de escapar de la ocupación nazi en París y toma una drástica decisión acerca de negocio imaginando un futuro lejos de la sombra de la guerra. Las cosas no salen como él espera y termina atrapado en una intriga de mentiras y poderes.

Su nueva vida lo arrastra a un conflicto moral y lo ubica en una posición de subordinación sobrecogedora, mientras es testigo del ascenso de quienes estaban a su cargo y de unos invasores que lo acercan a una línea de traición, pero a la vez de supervivencia.

Así se resume el drama de Adiós, señor Haffmann, película que se encuentra en los cines, protagonizada por Daniel Auteuil y dirigida por Fred Cavayé, que retoma la trama de la pieza teatral homónima de Jean-Philippe Daguerre.

​

¿Hay forma de hacer concesiones y sobrevivir a una guerra sin romper algunos principios que parecían intocables?



Otro tema: Brad Pitt protagonizaría película basada en la Fórmula Uno

Facebook Twitter Linkedin

Haffmann comete errores y toma decisiones apresuradas con gente en la que cree poder confiar. Foto: Julien Pannié

Esa es una de las preguntas que expone el filme, que al final explora temas como la lealtad y el sacrificio. Haffmann ve una vida que cambia radicalmente, y eso podría dar paso a que se cuestione su comportamiento, pero no es el único.

Fred Cavayé es amigo del escritor y dramaturgo Daguerre y cuando pudo ver la obra sintió que había una conexión especial para llevar su historia al terreno del cine.

“Conozco a Jean-Philippe desde hace más de 20 años. No quise leer la obra antes de verla, para reaccionar espontáneamente como el resto del público. Otro amigo en común me había dado un rápido resumen de la trama, y de alguna manera me imaginé que la obra abordaba temas que yo mismo había querido tratar durante un tiempo: mostrar a los ‘malos’ bajo la ocupación de Francia. Muchas películas tratan sobre los héroes en la resistencia, pero rara vez muestran a los colaboradores o a los que entregaron a sus vecinos por puro oportunismo. ¿Cómo puede una persona normal convertirse en un monstruo, no por ideología, sino por codicia o algo así?”, reflexionaba Cavayé en una entrevista.



Le puede interesar: 'Ms. Marvel' : así llegó su protagonista al reino de las superheroínas

Facebook Twitter Linkedin

La dupla de Daniel Auteuil y Gilles Lellouche, dos de los actores más importantes de Francia, le da un gran peso a la historia. Foto: Julien Pannié

En su afán por escapar del conflicto, Haffmann comete errores y toma decisiones apresuradas con gente en la que cree poder confiar. Todo se derrumba, y su empleado François Mercier (Gilles Lellouche) también se descontrola ante la idea de acariciar un poco de poder y algo de una fortuna que siempre fue un espejismo dentro de una vida común y corriente.

Muchas películas tratan sobre los héroes en la resistencia, pero rara vez muestran a los colaboradores o a los que entregaron a sus vecinos por puro oportunismo. FACEBOOK

TWITTER

La dupla de Daniel Auteuil y Gilles Lellouche, dos de los actores más importantes de Francia, le da un gran peso a la historia. Cada uno se va rompiendo emocionalmente y entre las grietas de ese conflicto se ven algunos destellos inesperados de una humanidad desesperada y cruel que está encerrada e inmovilizada en muchos aspectos. Pero no son destellos tan brillantes.

“Hay un elemento de chantaje, pero es sobre todo una dinámica terrible por la que el personaje de François invierte los papeles para compensar lo que le falta. No solo espera que Joseph Haffmann tenga un hijo con su mujer, sino que le roba su talento, su identidad... Para existir debe conseguir que Haffmann deje de existir”, recalcó el director.

No está revelando un dato que pueda arruinar la experiencia en el cine, sino que expone la razón que impulsa a esta película a elevarse por encima del drama histórico, pasar al thriller, convertirse en una radiografía cruda e impactante de esa humanidad cuando está en crisis, cuando está a pasos de la muerte y se aferra a lo mejor o a lo peor de su naturaleza para no desaparecer.



CULTURA

@CulturaET

Más temas de cultura

Mónica: la voz del maltrato femenino en ‘Te la dedico’

La violencia hecha danza conmueve al público español

Una comedia del siglo de oro en el Teatro Mayor