El duro relato de una cineasta francesa sobre su abuso sexual en el deporte

La francesa Charlène Favier acaba de estrenarse como directora de un largometraje. Se siente aliviada de que cada vez más la historia que motivó esta película se conozca de forma masiva. Slalom: al límite es el retrato de una gesta deportiva detrás de la que hay abuso sexual, violencia y abandono.

“Esta historia se da como una necesidad de comprender lo que yo había vivido, de hecho, la película fue un camino de sanación”. Slalom sigue el ascenso de Lyz Lopez, una jovencita de 14 años que acaba de ser reclutada por el mejor club de esquí gracias a su talento. Deslumbrada por su entrenador, Lyz termina en una espiral de abuso sexual y sometimiento por parte de Fred (Jérémie Renier) que se aprovecha de la ambición e inocencia de la chica.



Es fuerte. Y más si trasciende que la misma Charlène fue la víctima de esta circunstancia en otro deporte. “El guion se escribió prácticamente solo”, recuerda la cineasta, hoy de 36 años, a punto de tener su primer bebé y que ya trabaja en sus próximos proyectos: una película basada en el suicidio de una de las integrantes del movimiento feminista Femen y una serie de televisión con trama policíaca.



Hace algunas semanas, Charlène Favier estuvo en Colombia como invitada del Festival de cine Francés en Bogotá, y en Cartagena, donde presentó Slalom en el Festival de cine de la Heroica. La película acaba de estrenarse en los cines del país.

¿Cómo fue esa catarsis al plasmar un momento tan difícil de su vida aquí?

Tardé un año y medio en darme cuenta de que lo que realmente estaba escribiendo era sobre el abuso y la violencia sexual en este deporte. Fue fluyendo cuando iba escribiendo el guion, como una especie de terapia. Slalom habla de la belleza de la adolescencia, esa fuerza que se puede tener, la pérdida de la inocencia, la llegada del miedo, todo eso se refleja en la película.



Claramente tiene mucho de mi infancia, yo crecí en el lugar donde rodamos la película y el apartamento que aparece es al lado de donde yo viví. No es exactamente mi vida porque hubiera hecho un documental, quería hacer una ficción a partir de un universo real, una especie de cuadro impresionante de mi infancia.

La cineasta francesa Charlène Favier Foto: Efe

En la película impresiona el manejo de la tensión…

Eso fue importante porque no quería hacer una película naturalista, que observa desde afuera las cosas, quería llevar al espectador dentro de esa sensación intensa. Cuando eres adolescente sientes las cosas con una intensidad que se multiplica, así es en la historia. Sin darte cuenta, terminas metido en el cuento. Es una especie de realidad sensorial.

Cuéntenos de la protagonista, Noée Abita, que es una joya.

La vi por primera vez en Cannes, en 2017, cuando estaba buscando la financiación del proyecto y me pareció impresionante esa combinación de fuerza y fragilidad. Es un ser que transmite fortaleza, que tiene capacidad para resistir el dolor, que se cree una adulta, pero es una niña. La actriz presentaba esa complejidad. Cuando la vi por primera vez tuve la percepción de que era como una niña salvaje, difícil de entender, alguien de quien no puedes saber cómo es en la vida real. Es de esas personas que se mueven por la vida sintiendo de manera muy espontánea; es una niña solitaria con un aura de misterio.

¿Cómo fue la conversación con ella en las escenas más difíciles?

A mí no me gustan los ensayos, prefiero la intensidad. Todo lo que se ve en la escena del abuso estaba escrito en el guion, pero ella lo sublimó. La verdad, no hablamos mucho al respecto. En ese momento, ella y yo tuvimos un encuentro de hermanas que se comprenden sin necesidad de hablar, que saben exactamente el por qué estamos contando esto. Parecíamos dos guerreras que estaban defendiendo un mensaje, sabíamos su importancia y no necesitamos horas de conversación para intelectualizarlo.

Hablando de la industria en Francia, ¿hay igualdad de género en la producción?

El cine sigue siendo un campo más difícil para la mujer que para el hombre. En Francia hay muchas realizadoras de cine y nos hablamos mucho. Siempre, uno de los temas recurrentes, es que los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres. Las productoras financian menos filmes realizados por mujeres que por hombres y cuando los financian, normalmente son películas con presupuestos inferiores a las dirigidas por los hombres, lo que dificulta mucho hacer buenas películas. Nos ponen trabas desde el inicio hasta el final.



SOFÍA GÓMEZ G.

Con información de Efe

En Twitter: @s0f1c1ta

