'Perfumes': la película que usted tiene que oler

A Grégory Magne lo privan los aromas. Desde hacía tiempo tenía en mente escribir y llevar al cine un relato que se inspirara en la memoria olfativa y en cómo vive una persona que tiene este sentido más desarrollado que la media de la población. Para algunos es un privilegio poder transportarse al patio del colegio cuando perciben la frescura de un limpiador de pisos, pero para otros es una pesadilla cuando el recuerdo olfativo no es el más inspirador o los conecta con momentos o personas que preferirían olvidar. De ese entramado nació Perfumes (Les parfums), la película que ya se puede ver en los cines del país.

“Un día que estaba paseando por las calles de París se me ocurrió imaginar qué le pasaría a una persona con un olfato muy desarrollado –como un nez (nariz) o un creador de perfumes–, y cómo esa capacidad influiría en sentir, analizar, identificar, y también recordar, ¿qué provocaría en términos de la caracterización de un personaje? Es así como creé a Anne Walberg”, recuerda Grégory Magne sobre su filme.



Anne Walberg –una mal encarada y brillante Emmanuelle Devos– tiene un temperamento adusto y hostil que la hace una persona más bien odiosa y solitaria: no saluda, no pide el favor, no da las gracias, se queja por todo... es como una pequeña tirana. La mujer es una estrella en el mundo de la perfumería: es la creadora de las fragancias más populares de las marcas más famosas. Agotada de mezclar olores y empezando a tener problemas con su olfato, decide aceptar otro trabajo para el cual le asignan a Guillaume Favre (Grégory Montel) como su chofer. Desesperado por hallar un trabajo para poder ver a su hija (cuya custodia va a perder), acepta trabajar para Anne, a pesar de que son como el agua y el aceite. Aunque en el fondo son el reflejo de dos vidas solas y frustradas que se encuentran para renacer.



“Yo quería contar una historia de amistad. Al contrario de una historia de amor –en la que se sabe muy bien cómo va a transcurrir todo desde el principio, y que tiene códigos muy establecidos en términos de cronología: amor a primera vista, las primeras emociones, la timidez en el encuentro, etc.–, las historias de amistad son más complejas, no encienden las alarmas de la misma manera. Anne y Guillaume están en un momento particular de sus vidas, un poco destrozados, en crisis existencial. Son dos personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro, ni en términos de sensibilidad, ni de clase social o de situación profesional. Además, es un tipo de relación desigual porque uno está al servicio del otro. Mi deseo era mostrar cómo los dos, con el hecho de estar juntos, de empezar a apreciarse, se sienten mejor y pueden salir de sus respectivas crisis”.

Uno de los puntos llamativos es que durante el filme uno se esfuerza por ‘oler’ lo que está viendo en la pantalla. Para el director y guionista, ese fue uno de los grandes desafíos de Perfumes.



“Tendría que sugerir olores en el cine, sin que se pueda en realidad, porque en el cine hay sonido e imagen pero en lo convencional no hay olores. Entonces la pregunta es, en términos del guion y en la dirección de actores, cómo hacer para que los espectadores puedan ‘sentir’ u ‘oler’ la película”, cuenta.



Aunque no usa un perfume cada mañana, Magne es amante de los olores, de los que le provocan emociones como melancolía, alegría o incluso tristeza; “por ejemplo, el olor de una panadería. Mi padre, mi tío y mis primos son panaderos, pero el olor que más me gusta ni siquiera es el del pan recién hecho (siendo espectacular), sino el de la parte atrás del lugar, donde lo amasan, el olor de la harina cuando la trabajan, el del horno hirviendo listo para recibir los amasijos... es algo muy importante para mí, y puede ser de una panadería en París, Nueva York o cualquier parte del mundo, viajo a mi casa con esos olores”.



