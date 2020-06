'El olvido que seremos', selección oficial en el Festival de Cannes

La película 'El olvido que seremos', inspirada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, fue seleccionada en Cannes.



La producción, que se rodó en Medellín, Bogotá, Turín (Italia) y Madrid (España), es protagonizada por el múltiple veces galardonado Javier Cámara y los actores Juan Pablo Orrego y Patricia Tamayo.



Tal como en el libro de Abad Faciolince, la historia sigue la vida del doctor Héctor Abad Gómez, carismático líder social, hombre de familia, y padre del autor que fue asesinado en Medellín en 1987.



'El olvido que seremos', auspiciada por Caracol Televisión y Dago García Producciones, será distribuida internacionalmente por Film Factory, luego de un acuerdo que se pactó en febrero pasado.



En el mismo mes, el filme participó en el mercado cinematográfico de Berlín -el European Film Market-, donde se presentaron las primeras imágenes a los posibles compradores.



Esta es la tercera vez que un largometraje colombiano llega a la prestigiosa selección oficial del certamen francés. Las ocasiones anteriores fueron de la mano de Víctor Gaviria: en 1998, con 'La vendedora de rosas', y en 1990, 'Rodrigo D: No futuro'.

La película es dirigida por Fernando Trueba, ganador del Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1993 con 'Belle Époque' En esta ocasión, el director compartirá en la selección oficial de Cannes con Wes Anderson ('The French Dispatch') y con el actor Viggo Mortensen en su debut como director en 'Falling'.



El delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, definió a Trueba como "uno de los mejores directores del mundo".



Añadió en su presentación que el festival, que canceló su edición de mayo por el coronavirus, otorgará también su sello distintivo a otros títulos como 'Druk', del danés Thomas Vinterberg; 'True Mothers', de la japonesa Naomi Kawase; 'Été 85', del francés François Ozon, o 'ADN', de su compatriota Maïwen, ambos habituales en la Croisette.

El medio centenar de cintas escogidas y anunciadas este miércoles no se ha dividido en las secciones habituales de competición o fuera de competición porque este año no habrá palmarés.



En un año en el que la decisión de algunos cineastas de retrasar su estreno para poder optar el año que viene a otros festivales ha hecho que los organizadores dediquen más espacio a nombres menos conocidos, que se mezclan con los de consagrados que suelen competir en Cannes.



Así, el listado desvelado incluye, por ejemplo, dos filmes del británico Steve McQueen, ('Lover's Rock' y 'Mangrove') y uno del brasileño Joao Paulo Miranda Maria ('Casa de Antiguidades'). Y no da la espalda al cine de animación, que iba a estar presente en la edición con uno de los títulos más esperados de este año, 'Soul', producida por Pixar.

