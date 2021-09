'La casa oscura': la aterradora historia de una viuda perturbada

Una casa en medio del bosque, un suicidio, muchos secretos y una viuda perturbada. Otra película de terror llega a las salas; sin embargo, la actriz Rebecca Hall y el director David Bruckner –junto con los guionistas Ben Collins y Luke Piotrowski– hacen la diferencia en The Night House.

Beth –una soberbia Rebecca Hall– intenta lidiar con la inesperada muerte de su esposo. La que una vez fue su casa soñada, un refugio de madera a la orilla de un precioso lago, se transforma en un laberinto de pesadillas y recuerdos. Una presencia sobrenatural la lleva a indagar en los cajones de su marido y a descubrir que vivía con un desconocido.



¿O será posible que todo esté en su cabeza?



Bruckner se encarga de armar un fino tejido de elementos paranormales y psíquicos que encierran el luto y el dolor, además de otras fisuras propias de un matrimonio, en The Night House, que se estrena mañana en Colombia como La casa oscura. La protagonista y el director conversaron sobre la película, que tuvo un exitoso debut en el Festival de Sundance del año pasado.

En este relato encontramos a Beth totalmente perdida tras la muerte de su marido.

Rebecca Hall (R. H.): Creo que la película se concentra en un momento realmente interesante de la historia de Beth. Hay un montón de cintas que lidian con funerales, muertes repentinas y todo eso. Y también hay un montón de películas acerca del luto unos meses después de la muerte, cuando ya el personaje está intentando reconstruir su vida. No se me ocurre otra película que lidie con esta tierra de nadie directamente después de un funeral y antes de que el personaje pueda procesarlo para ser capaz de llorar la muerte. Es una especie de limbo de no realidad, shock e ira que me parece un momento muy interesante para engancharse a la historia de Beth. Al margen de eso, todo esto la hace una heroína increíblemente peligrosa. Está dispuesta a ser poseída, no tiene nada que perder, y eso es algo escalofriante.

El luto es uno de los grandes temas de esta cinta. ¿Por qué considera que el terror puede ser un género útil para abordar asuntos como este?

R. H.: Siempre estamos enfrentándonos con todo eso, pero los grandes temas existenciales, como la vida y la muerte, la ausencia, la pérdida, cómo lidiamos cuando de repente no hay nada (...), todo eso es muy difícil de articular.

Curiosamente, creo que tienes una mejor manera de abordarlo si lo haces de modo indirecto con un género que pueda crear una mitología y poner eso en el ámbito de las metáforas. Por eso pienso que las películas de terror y de género funcionan y son necesarias: a menudo pueden manejar cosas de las que nos cuesta hablar o que nos cuesta superar (...). Es como la poesía: a veces no necesito que me muestren algo, sino que necesito un poema para entenderlo.

Para adecuar y hallar la locación de la casa antes del rodaje la producción solamente tuvo dos semanas. Foto: Searchlight Pictures

Tenía un gran reto interpretativo en esta película: está sola en escena prácticamente todo el rato...

R. H.: Literalmente, no había nada ante mí a lo que enfrentarme. No sé cómo lo hice (risas). No lo sé, pero me alegro de que funcionara. Fue difícil. Simplemente me sumergí en eso, intenté creer tanto como pudiera en que lo que estaba sucediendo estaba realmente sucediendo, y dejé el resto al azar. Con frecuencia no sabía lo que iba a hacer cuando gritaban “acción”, pero me parece que eso, de alguna manera, fue un buen modo de hacerlo. Hubo mucho instinto.

A usted, que también es cineasta (Passing, 2021), ¿qué le pareció atractivo de la visión y el estilo de Bruckner en The Night House?

R. H.: Me fascinó su determinación para abordar solo películas de terror: un director que está solo interesado en perfeccionar un género. Y ya es un maestro en eso. Es decir, él entiende la precisión que se necesita y está constantemente rastreando dónde se sitúa el público en cada momento de la historia. Sabe cuándo necesitan un susto y cuándo relajarse. Ese sentido del ritmo y de la intuición sobre la experiencia del público es lo que diferencia a unos cineastas de otros. Disfruté de verdad ver su cerebro montando este rompecabezas.

En palabras del director, David Buckner

¿Qué fue lo que más le impresionó de la historia cuando la leyó por primera vez?

Me impactó. No sé si me asustó más que la idea de que los fantasmas existen o darse cuenta de que no es así. Siento que el filme contempla la posibilidad de esa confrontación. Pero sí hubo cosas que me espantaron en el guion.

¿Qué encuentra fascinante en los momentos difíciles de sus personajes?

Aquí hay una gran cantidad de momentos de transformación personal (...). Estaba buscando un coctel hirviente de emociones negativas, el filme es una colección y exploración de eso, tiene un sentido instigador, rompedor, y eso es algo que me gusta hace en el cine.

¿Cuáles son sus expectativas sobre el estreno?

¡Espero que se asusten muchísimo! Y que encuentren las razones de ser de este relato para que perdure en el tiempo. Yo tuve esa experiencia cuando leí el guion, encontré aspectos profundos y preocupantes, y me encantó ese tono. Los orígenes de los personajes están en un matrimonio que se apoya mutuamente y explora esos puntos ciegos y desconocidos del otro, en esa búsqueda para hallar la verdad se termina de reconocer al compañero; nos lleva a preguntarnos quién es realmente la persona con la que estamos.

La actriz británica Rebecca Hall logra una interpretación magistral en la película. Foto: Searchlight Pictures

¿Cómo fue el proceso de trabajo con Rebecca Hall?

Rebecca es una estupenda actriz: todo lo que le das lo hace de manera extraordinaria y lo lleva más allá. El material plantea unos interrogantes y al mismo tiempo es una confrontación constante de si puede creer en mí misma, esa es la posición en la que se encuentra ella en el relato. Nuestro proceso fue hablar sobre la historia, no mucho, solamente de los momentos cruciales, algunas veces creo que el mejor trabajo que puedo hacer como director es darle espacio al actor para que haga lo suyo, porque de otra manera podría sobreactuar al personaje si lo planteo solamente desde mi lado; en lugar de eso, busco reconocer lo que ella hace. Este filme se rodó frenéticamente, así que esperaba que ella pudiera capturar todas esas conexiones que se plantean en la historia.

¿Cómo fue el reto de tener solo un personaje principal y una locación?

Fue muy emocionante para mí. Tuve que enfocar los puntos de vista de ese viaje de un solo personaje y un solo ambiente. Aquí había que mirar algo que aparentemente es simple y pequeño –en la pantalla, porque no lo fue en su realización y resultó muy complejo– y te lleva a enfocarte en los detalles de una manera diferente, a mirar distinto el personaje y el entorno. Todo se vuelve importante.



SOFÍA GÓMEZ G.

* Con información de Efe

​En Twitter: @s0f1c1ta

