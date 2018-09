Una ola cinematográfica de Asia inunda a Hollywood

Podría decirse que la ola empezó a formarse hace tres años con ‘Fresh off the Boat’, la primera comedia de televisión en centrarse en una familia asiática-estadounidense emitida en horario estelar. Luego vinieron actuaciones memorables como la de Sandra Oh, quien se convirtió en la primera actriz asiática en ser nominada al Emmy por un papel principal en una comedia o drama por su participación en la serie ‘Killing Eve’.

En agosto, ya la ola tenía tamaño de tsunami. Netflix estrenó la comedia romántica ‘To All The Boys I’ve Loved Before’, basada en la novela homónima de la escritora coreana-estadounidense Jenny Han, desatando un fenómeno en redes sociales y lanzando al estrellato a su protagonista Lana Condor, quien nació en Vietnam. Una semana después, Sony estrenó ‘Searching’, una cinta de suspenso con el actor coreano-estadounidense John Cho.



Pero definitivamente la película que puso a todo Hollywood a hablar de la ola asiática fue ‘Crazy Rich Asians’, o ‘Locamente Millonarios’, que Warner Brothers acaba de estrenar en Colombia. La cinta está basada en el primer libro de la trilogía de Kevin Kwan sobre los obscenamente acaudalados de Asia y en un mes en la cartelera estadounidense ha superado todas las expectativas.



La cinta permaneció tres fines de semana en el primer lugar en la taquilla y para esta semana ya acumula más de US$ 160 millones en recaudación global. También es la primera cinta con un reparto completamente asiático producida en Hollywood en los últimos 25 años. Hace unos días, EL TIEMPO tuvo la oportunidad de hablar con sus realizadores y protagonistas en Los Ángeles donde el equipo estaba promocionado la cinta. “La audiencia le estaba exigiendo a los estudios que buscaran proyectos en esta vena”, dijo John Penotti quien, junto a Nina Jacobson y Brad Simpson, produjo la cinta. Solo cuando el equipo desarrolló el guion y aseguró director y reparto ofreció el proyecto a los estudios.



“Si la hacíamos dentro del sistema de Hollywood, fácilmente se hubiera perdido, no es una cinta de superhéroes”, recalcó Jacobson. Cuando los realizadores llegaron al mercado simplemente preguntaron ¿Quieren comprar esta película o no? Y para entonces, ya varios estudios expresaron interés, recordó Jacobson.



Los realizadores lograron ensamblar un equipo con destacados talentos asiáticos en la industria: Jon M. Chu (‘Step Up 2’ y ‘Now You See Me 2’), para dirigir el proyecto; Adele Lim, junto con Peter Chiarelli (‘La propuesta’, ‘Nada es lo que parece 2’), para adaptar la novela al cine; y la legendaria actriz malasia Michelle Yeoh (‘El tigre y el dragón’), para uno de los papeles principales. Constance Wu, de ‘Fresh Off the Boat’, y Henry Golding redondearon el reparto.



Sobre Golding, un modelo y presentador de televisión malasio con pocos créditos en la actuación, los realizadores reconocieron que tuvieron mucha suerte. “Es como si hubiera sido creado solo para nosotros. El minuto que vimos su audición supimos que habíamos encontrado a nuestro Nick”, dijo Kwan sobre el aspecto de galán y acento británico de Golding, lo cual encajó perfectamente en la descripción que el autor singapurense-estadounidense tenía en su libro del personaje de Nick Young.

Una historia que conecta

Además de un equipo de lujo frente y detrás de cámaras, el trío de realizadores destacó el atractivo de la historia. “Brad y yo leímos el libro justo cuando fue publicado (2013). No pudimos parar y nos llevó a un mundo del que no sabíamos nada, pero al mismo tiempo contaba una historia con la que nos identificamos”, recordó Jacobson. La productora se refiere a la tensión de clases sociales en los que se centra la trama. “Es 100 % real”, recalcó Kwan. “El hecho de que no se había hablado o escrito sobre ello en Occidente es la razón por la que quise escribir estos libros”, aseguró. Con su novela, Kwan apeló a una población asiática en Estados Unidos que, aunque sigue siendo una tercera parte de la hispana, 20 millones frente a 58 millones, está creciendo a un ritmo más rápido: 3 % frente a 2 % de los hispanos, según el Pew Research Center.



Es cierto que la historia del hombre atractivo y millonario enamorado de una mujer de una clase social diferente se ha contado infinidad de veces, sobre todo en los culebrones latinoamericanos, pero lo que Kwan, quien de niño también veía novelas, quiso resaltar es el increíble auge económico que ha experimentado Asia en los últimos 50 años. “Nadie –dice– había hablado de lo que significa existir en ese mundo”. De hecho, uno de los desafíos que asumieron los realizadores fue “comunicar” la opulencia al estilo asiático. “La riqueza allá se ve diferente a la riqueza en Estados Unidos”, dijo Chu, el director.



Tiempo de Asia en Hollywood.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Los Ángeles