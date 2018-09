La película ‘Somos calentura’ se verá en la fría Varsovia

La producción, que actualmente sigue peleando por la atención del público en algunas salas de cine del país, es una de las invitadas a la 34.ª edición del Festival de Cine de Varsovia (Polonia), uno de los más importantes de Europa y que se llevará a cabo del 12 al 21 de octubre.

Este es el segundo largometraje del director payanés Jorge Navas ('La sangre y la lluvia'), quien decidió afrontar el reto de contar la historia de un grupo de jóvenes que encuentran el poder y la resistencia ante la violencia y falta de oportunidades en su natal Buenaventura, a través del baile y el talento musical.



Musicalizada con sonidos del Pacífico, los beats de la salsa choke y el hip hop, la película pretende darle otro sabor a un festival cuya programación está enfocada en presentar historias de una alta carga emocional, siendo a la vez un lugar reconocido por haber ofrecido un espacio a grandes realizadores, antes de que alcanzaran una mayor notoriedad internacional. Ahí radica su importancia.

Por el Festival de Varsovia, que este año contará con producciones de 50 países, han pasado realizadores de la talla de de Michael Haneke, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Ari Folman, Ashgar Farhadi, Lenny Abrahamson, entre otros que se han convertido con el paso de los años en protagonistas de festivales como el de Cannes, en Francia; el de Berlín, en Alemania o el de Venecia, en Italia.



Otro dato interesante es que 'Somos calentura' o 'We are the Heat' (título con el que llegó al encuentro cinematográfico polaco) es la tercera producción nacional que arriba a esta competencia internacional. En el 2016 estuvo el filme 'X-500' (2016) y en el 2009, 'La pasión de Gabriel'.



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET