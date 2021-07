Entrevista con Apichatpong Weerasethakul, director de 'Memoria'

Un incomprendido, un genio, un raro. Los comentarios sobre Apichatpong Weerasethakul varían, pero se repiten cada vez que estrena una película. Después de conversar con el director y guionista tailandés agregaría su sencillez y su dulzura. Es un hombre cumplido, pero atiende tarde la entrevista por un error en los horarios. Se disculpa mil veces. Sus palabras son pausadas y marcadas por sonrisas.



El director se encuentra en Cannes como uno de los favoritos para quedarse con la Palma de Oro gracias a 'Memoria', la película que rodó en Colombia, un país que se clavó en su corazón.

Como un niño que se jacta en la observación de los detalles, Apichatpong recorrió este suelo durante casi cinco meses. El país lo había deslumbrado desde que llegó como el invitado principal del Festival de cine de Cartagena del 2017, donde se encontró con su amiga –y ahora productora con su empresa Burning– Diana Bustamante.

“En cada lugar al que llegué noté que en Colombia la gente es muy abierta, tuve esa sensación de que quieren compartir sus historias. Viajé a muchas ciudades, me entrevisté con muchas personas, así se empezó a gestar Memoria”, cuenta.



El relato que lo tiene de nuevo en el festival de cine más importante del mundo fue escrito para otra de sus amigas: la ganadora del Óscar Tilda Swinton. Con ella construyó a Jessica, el personaje central de 'Memoria', sus recovecos en la mente, sus miedos y su viaje de descubrimiento de seres y conexiones inesperadas.

Graduado como arquitecto y con un máster en artes, el director, de 50 años, trabaja por estos días en un performance sobre el sueño. Ya ganó la Palma en el 2010 con El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas, y obtuvo el Premio del Jurado en el 2004, con Tropical Malady.



El jueves 15 de julio será la gala de estreno de Memoria y el sábado 17 se sabrá si este retrato que se rodó en Bogotá y en Pijao, en el Quindío, se queda con el gran premio de Cannes.

¿Qué vio en Colombia para rodar su película aquí, cuál fue esa primera conexión que sintió entre el país y Memoria?



Recuerdo mi viaje en el 2017. Mi primera impresión fue cuando llegué a Bogotá y vi esas enormes montañas yendo desde el aeropuerto hacia el centro. Estaba abrumado. Luego empecé a conocer gente y después me interesé por entender el contexto político, me sentí impactado, al mismo tiempo que sentía que era algo muy inspirador. De hecho, creo que sentí algo de tristeza en el ambiente. Eso me atraía.

¿Qué tan complicado fue plantear en la pantalla esa idea del viaje por la mente de la protagonista, que es la esencia de la historia?



En principio estaba muy perdido, porque no estaba en casa, en Tailandia, que es donde he rodado películas durante los últimos 20 años. Fueron nuevas locaciones y retos, pero el equipo de producción me hizo sentir en casa. Fue lindo porque el cine es un lenguaje común, sentí que la gente de la producción me conocía, sabía de mi trabajo, tenía muchas referencias. Reconozco que mi mayor dificultad fue el idioma, pero fue algo que se solucionó gracias a los traductores y los asistentes.

Tilda Swinton es una actriz increíble. ¿Cómo logró el punto que quería del personaje que interpreta?



Bueno, en principio solo saltamos a ciegas al vacío y luego usamos mucho el instinto en el desarrollo de lo que sería Jessica. Tratamos de filmar de forma cronológica en ese intento por entender el personaje. Lo primero que rodamos fue su primer despertar en casa, la escena inicial de la película, pero el resto del camino fue algo colaborativo entre ella y yo. Era algo en movimiento, lo que ves en la pantalla es algo más, tienes la sensación de que camina, que va y viene, y que responde a esa conexión y desconexión del relato.

Tilda Swinton es Jessica en el filme. Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

Sus películas se mueven entre lo consciente y lo inconsciente, pero también son una declaración política.



No es el tema principal, pero hay una serie de aprendizajes detrás al respecto. Cuando haces una película sobre los paisajes y las personas, en la que hay mucha observación, llegas a un punto en el que no hay escapatoria de hacia dónde va una parte de esa observación y es esa mirada.



Con 'Memoria', yo era ajeno a la situación política de Colombia; aprendí al respecto, pero siento que esa no era una justificación para hablar de eso o tocar el tema. Yo sigo mucho mis instintos al tratar de aproximarme, en poner o quitar.

Si tuviera que definir Memoria, diría que es...



...Un viaje. Es un sueño entre... no sé qué decir... es un sueño sobre las conexiones y las desconexiones, porque también fue lo que sentí cuando estuve allá; algunas veces encontré la sincronía, pero algunas otras me sentí como un alien, literalmente.

El director de 'Memoria', el tailandés Apichatpong Weerasethakul. Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

¿Filmaría otra película aquí?



Me muero por volver y de verdad extraño a la gente de la producción porque los sentí como una familia.

¿Qué fue lo que más lo cautivó de Colombia?

Los paisajes. Tengo que explorar más porque mi primera intención fue ir al Amazonas, pero quiero volver porque quedé cautivado por Bogotá y sus montañas, por ejemplo. Hay muchos lugares, aún sigo pensando en esos paisajes maravillosos y diferentes que conocí.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

