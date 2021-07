'Memoria': un viaje emocional por Colombia

La productora colombiana Diana Bustamante tiene una larga carrera en la industria cinematográfica; varias de las películas que Burning –su compañía– ha producido han pasado con gloria por el Festival de Cannes: La playa DC (2012), de Juan Andrés Arango, obtuvo elogios en la sección oficial Una Cierta Mirada; Refugiado (2014), de Diego Lerman, estuvo en la Quincena de Realizadores, y La tierra y la sombra, de César Augusto Acevedo, que participó en la Semana de la Crítica, fue premiada con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de 2015.

Ahora regresa por lo alto con Memoria, su más reciente coproducción con Kick the Machine Films, que coquetea con la prestigiosa Palma de Oro, el máximo galardón del certamen, que arrancó ayer su 74.ª edición, de la mano de Apichatpong Weerasethakul y con actuaciones encabezadas por la tremenda y camaleónica Tilda Swinton.

(Le sugerimos: Radiografía del cine del tailandés Apichatpong Weerasethakul)



“Jessica es una mujer que lleva viviendo algunos años en Colombia, que cultivaba orquídeas junto a su difunto esposo cerca de Medellín. Conocemos muy poco de ella, pero logramos intuir que desde hace poco se siente afligida –cuenta Swinton acerca de su personaje en Memoria–. Más allá de esto, tuvimos el cuidado de que los detalles fueran escasos. Este no es tanto el retrato de un personaje como el de una atmósfera y del predicamento de un estado del ser”.



Memoria recorre los caminos de la mente, esas sensaciones inexplicables que retumban en la cabeza y a las que a veces les buscamos sentido; Jessica, el personaje de Swinton, encarna la mirada externa de un conflicto en un país que le duele. La atormenta un ruido, como una explosión, que solo ella puede escuchar; en esa búsqueda de ayuda y explicaciones descubre seres y conexiones inesperadas.

“De eso que es aparentemente sencillo, Apichatpong construye unas narrativas mucho más profundas, metafísicas de alguna manera, donde la imagen y el sentido de la imagen terminan de completarse en el espectador. No son películas donde las cosas vengan dadas por hecho”, cuenta la productora. “Él le devuelve a la imagen un sentido de lo plástico y de lo metafórico”.



Weerasethakul obtuvo el Premio del Jurado en el 2004 por Tropical Malady, y ya ganó la Palma en el 2010 con El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas, la conmovedora historia de un hombre que habla con su mujer muerta y su hijo desaparecido. Diana Bustamante se encontró con él en Cartagena en el 2017, cuando fue el invitado principal del festival de cine de la Heroica, en el que ella ejerció como directora artística y programadora principal entre el 2014 y el 2018. Unos cafés y varias horas de conversación fueron el punto de partida de Memoria, que se sumó a la atracción que el director tailandés sintió casi que instantáneamente por Colombia.

El actor colombiano Elkin Díaz interpreta a un pescador introvertido. Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

“Necesitaba una pausa con Tailandia y su dictadura militar –vigente desde el golpe de Estado en 2014– para ir a descubrir otra cultura. Me fascinaba el Amazonas. Pero una vez allí, fue la gente, sus recuerdos, los que me atrajeron”, contó el director luego de un periplo de casi cinco meses por el país que selló la realización de 'Memoria' en el 2019 en locaciones de Bogotá y Pijao, en el Quindío.



“En sus películas, Apichatpong puede plantear narraciones que se parten en dos, juega mucho con el pasado y el presente, y hay una pérdida de la realidad, es como adentrarse en una dimensión mágica. Es ideal enfrentarse a la experiencia sensorial, emotiva y al final cada uno tendrá una interpretación particular de la película”, adelanta el actor colombiano Juan Pablo Urrego, que comparte créditos en 'Memoria' con Swinton, el también colombiano Elkin Díaz, la francesa Jeanne Balibar y el español Daniel Giménez Cacho.

(Además: 'Amparo', la película colombiana que compite en la Semana de la Crítica de Cannes)

“Antes de empezar el rodaje tuve cinco meses de preparación con Manolo Rueda –el director de casting de la película–. Este no era un trabajo de creación de personaje, sino de eliminar todas las mañas y trampitas que uno como actor va construyendo en el camino. En esa depuración, el personaje, lentamente, fue apareciendo”, recuerda Díaz que interpreta a un pescador solitario y silencioso.

Tilda Swinton y el colombiano Juan Pablo Urrego, en una escena del filme. Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

El camino en Cannes no está fácil para 'Memoria'. Se enfrenta por la Palma con títulos como The French Dispatch, de Wes Anderson; Annette, del francés Leos Carax, y Benedetta, un drama histórico del holandés Paul Verhoeven.



“Presentar Memoria en Cannes, especialmente en este año en el que estamos tan sedientos de grandes pantallas, y de la inspiración del más puro cine, es una profunda satisfacción. Estoy muy orgullosa de estar llevando nuestra colaboración tailandesa, colombiana y escocesa a la audiencia de Cannes este verano y espero poder llevar la película a casa, a Colombia, tan pronto como podamos”, expresa Swinton. La película se estrenará el jueves 15 de julio y tendrá dos proyecciones más, el viernes 16 y el sábado 17.



