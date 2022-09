Theo Montoya se siente fuera de contexto, como los personajes a los que sigue con su cámara. Anhell69, su primer largometraje, explora la escena queer en una Medellín violenta y sin esperanza, llena de outsiders, seres incomprendidos y solitarios, con sueñor destrozados y una vida sin muchas elecciones.

“No podría contar otras historias, yo me siento un outsider. Desde pequeño siempre quise hacer un cine de los no creyentes, de los que no pertenecen, de los que sobran”, dice en una entrevista con EL TIEMPO. Anhell 69 se encuentra en competencia en la 37ª Semana Internacional de la Crítica de Venecia, certamen paralelo a la Mostra, que se celebra en la ídilica ciudad italiana hasta el 10 de septiembre.



Montoya (1992) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Medellín. Creador y director de la productora DESVIO VISUAL, su cortometraje híbrido Hijo de Sodoma se estrenó en la Selección Oficial del Festival de Cannes del 2020.



Anhell69 es una coproducción colombiana-rumana-francesa-alemana y competirá con Tant que le soleil frappe, del francés Philippe Petit; la sueca Dogborn, de Isabella Carbonell; Eismayer, del austriaco David Wagner; Hav you seen this Woman. Da Li Ste Videli Ovu Zenu, de los serbios Dusan Zoric y Matija Gluscevic; Margini, del italiano Niccolo Falsetti, y Skin deep, del alemán Alex Schaad.



Theo Montoya contestó algunas preguntas sobre Anhell y su participación en Venecia.

¿Cuál es el sentido del título?



Es un juego de palabras. En inglés la puedes leer como ángel o como an- hell, es una dualidad, es el Eros y el Tánatos. Creo que el 69 se sobreentiende (risas).



¿Por qué le interesa tanto el documental? ¿Le interesa hacer ficción?



No me gusta esta idea de encasillar las películas de que son ficciones o documentales, me gusta más ver las películas como películas, sin géneros, me gusta ver las películas como trato de ver a los humanos. Yo estoy interesado en una manera de hacer que me permita expresarme de una manera real y libre. Tal vez hay algo en la producción de lo que entendemos como cine documental, que me permite ir descubriendo el sentido de lo que hago en el proceso. ¿Qué si algún día quiero hacer ficción? No sé, pensé que ya lo estaba haciendo, la realidad es ficción para mí.

El director y guionista Theo Montoya. Foto: Cortesía de la producción

Ya estuvo en Cannes y ahora en va a Venecia. ¿Cuál es la importancia de los festivales para su carrera?



Nunca he entendido muy bien lo de los festivales, entiendo que las personas le ponen más atención a X o Y película cuando va a un determinado festival, a veces lo de los festivales es pura suerte. Creo por momentos que mandar una película a un festival de cine es como comprar el Baloto, nunca sabes si te lo vas a ganar. Llevar mis películas a estos lugares es poner en discusión este cine que muy pocas veces es tenido en cuenta.



¿Qué tan complicado es producir cine como el que hace en Colombia?



Es muy difícil conseguir apoyo haciendo cualquier clase de cine. Es muy difícil todo en esta vida, pero si uno en verdad quiere hacer esto, encuentra la manera de hacerlo posible. Producir esta película nos demoró más de 5 años, esta película no hubiera sido posible sin todas las personas que se involucraron. Yo tuve la suerte de tener un equipo de producción increíble, desde mi equipo aquí en Colombia con Juan Pablo Castrillón y mis coproductores Bianca Oana de Romania y David Hurst de Francia que ayudaron a conseguir el presupuesto y la estabilidad emocional para terminar Anhell69.

¿Y qué hay de la exhibición?



Todavía no he llegado a esta parte así que no sé todavía, por el momento creo que tenemos un muy bien distribuidor aquí en Colombia: Docco.



¿Qué viene para la película ahora?



Viene una fiesta y un gran guayabo (risas).



