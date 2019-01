Película colombiana estará en sección experimental de la Berlinale

Tres filmes brasileños, además de cintas de Colombia, Argentina y una coproducción entre Costa Rica y España figuran entre las 39 películas que se proyectarán en la sección Forum de la Berlinale, dedicada al cine experimental, informó la organización del festival.

El programa de este año no pretende ser "una especie de lista de los mejores, sino que reúne una selección de películas que asumen riesgos, adoptan una posición y rechazan hacer concesiones", señala el comunicado.



"Algunos miran hacia atrás en la historia del siglo XX, otros se centran en lo que está por venir y aún así se mantienen anclados en el aquí y ahora. Numerosos filmes toman la palabra escrita como punto de partida y hacen referencias explícitas a la literatura o trabajan con cartas, poemas y otros escritos", precisa.

Colombia estará presente con 'Lapü', de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco, un filme que aborda el ritual del segundo entierro, el evento más importante en la vida de los índigenas wayúu. Doris, una joven wayú, se despierta intranquila tras haber tenido un sueño que no sabe cómo interpretar.



Tras contárselo a su abuela y al médico tradicional de la rancheriza comprende que su prima, que ha muerto hace varios años, le está pidiendo que exhume sus restos y los vuelva a enterrar en el cementerio de la familia en la alta Guajira.



Entre las películas con referencias literarias pueden encontrarse 'A rosa azul de Novalis' ('The Blue Flower of Novalis'), de Gustavo Vinagre y Rodrigo Carneiro, uno de los filmes que representarán a Brasil en esta 49 edición de esta sección fuera de concurso.



En este retrato documental cambiante el apartamento en São Paulo de Marcelo, de 40 años y seropositivo, se convierte en verdadero escenario de su vida. Sus confidentes más estrechos parecen ser sus libros, en particular la novela 'Heinrich von Ofterdingen' de Novalis, de la que recita pasajes completamente desnudo y en una postura de lectura poco ortodoxa.

El debut con 'Chão' ('Landless') de Camila Freitas aborda el cultivo ecológico y la lucha de un grupo de campesinos sin tierras que desde 2015 ocupa parte de un terreno y exige su redistribución. Este documento de una vida en resistencia ofrece una aproximación al día a día del trabajo en el campo y al activismo político.



También en el Brasil rural transcurre el largometraje 'Querência' ('Homing'), de Helvécio Marins Jr., que narra la historia de Marcelo, que abandona su trabajo como vaquero tras un asalto a la finca, y encuentra una salida a su melancolía y una nueva vida como maestro de ceremonias en espectáculos de rodeo.



Este filme capta la cultura específica y el ambiente en la pampa brasileña, cuya población se siente aislada del resto del país. Desde Argentina llega 'Fern von uns', de Verena Kuri y Laura Bierbrauer, que cuenta el regreso de Ramira al lugar de sus orígenes y el acercamiento a su madre, a su hijo de tres años y a la comunidad de campesinos de raíces alemanas en la selva misionera argentina.



Desde Costa Rica llega 'El despertar de las hormigas', de Antonella Sudasassi Furniss, una coproducción con España que se aproxima a la vida de Isabel, una costurera de 28 años, buena madre, esposa y nuera que transmite estos valores a sus hijas. Su familia insista en que tenga otro hijo, un niño, y esa presión despierta en ella una rebelión progresiva, silenciosa e inevitable.



Completan la selección de filmes de la sección Forum, que apuesta por el "riesgo en lugar de la perfección", obras y coproducciones procedentes de Suiza, Turquía, Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, China, Serbia, Singapur, Corea, Austria, Bosnia Herzegovina, Japón, Rusia, Rumanía, Lesoto, Irán, República Checa, Sudán, Noruega, Dinamarca, Portugal, Holanda, Bélgica, Angola y Líbano.



La 69 edición de la Berlinale arranca el próximo 7 de febrero con la proyección de 'The Kindness of Strangers', de la danesa Lone Scherfig.



Berlín

EFE