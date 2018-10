La película colombiana 'Siete cabezas' estará en el Festival de Sitges

'Siete cabezas', el segundo largometraje del director colombiano Jaime Osorio, participará en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, Sitges, que se realizará del 4 al 14 de octubre.

La cinta, que se inspira en un pasaje bíblico, hará parte de la competencia oficial fantástica, en la que también participarán las más recientes producciones de cineastas como Gaspar Noé, Lars Von Trier, David Robert Mitchell, Alice Rohrwacher o Pascal Laugier.



Para este apartado se seleccionaron largometrajes de todas las nacionalidades, inéditos en España, producidos en 2017/2018 y de temática fantástica, entendiendo el concepto de manera amplia, teniendo siempre en cuenta la calidad y la creación de tendencias como objetivo prioritario.



La producción anterior de Osorio, 'El páramo' (2011), ganó la categoría de Mejor Guion Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.



“No la veo como terror porque no busco generar miedo en el espectador, sino experiencias más complejas, que vayan desde la sensación física hasta la reflexión intelectual. Ahora, el género siempre me ha interesado, pero extrañamente también siempre he querido desmarcarme de él. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo en esta charla. Quizás algún día lo asuma y haga una película que no tenga ninguna otra pretensión que matar del susto al espectador", le dijo Osorio a EL TIEMPO cuando se estrenó la película.



La producción se inspira en el Gran Dragón Rojo de Siete Cabezas, una de las bestias las de la Biblia en el Apocalipsis -capítulo 13-.



CULTURA