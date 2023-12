Película biográfica de Amy Winehouse ya tiene fecha de estreno: estos son los detalles

A pocos meses del debut de la película inspirada en la vida de Amy Winehouse, los fanáticos esperan con ansiedad el estreno de la producción que dirige Sam Taylor-Johnson (50 sombras de Grey).

Amy Winehouse era una de las promesas del jazz y del blues, y los cinco premios Grammy de las seis nominaciones que tenía, así lo ratificaron. La intérprete de éxitos como Rehab, You Know I’m No Good y la emblemática Back to Black se convirtió en otra de las integrantes del Club de los 27, al fallecer a los 27 años de edad, tras sufrir un colapso por intoxicación etílica. Nacida en el Reino Unido en 1983, la cantante y compositora tenía un largo historial de problemas con las drogas y el alcohol.



Ahora su vida y tragedia llegan a la pantalla grande con la actuación de Marisa Abela ,que se mete en la piel de la cantante de una forma impresionante, como lo han dejado ver los adelantos del filme Back to Black.

Back to Black es una nueva colaboración de la directora Sam Taylor-Johnson con el guionista Matt Greenhalgh, pues ya trabajaron juntos en la muy bien comentada biografía de John Lennon, Nowhere Boy.

El biopic de Amy Winehouse, Back to Black, se estrenará en el Reino Unido el 12 de abril de 2024, y en los cines de Estados Unidos, el 10 de mayo. Se espera que en Latinoamérica se vea en esa misma fecha, pero en Colombia aún se desconoce si tendrá distribución.

