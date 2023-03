Apenas unos minutos después del final de temporada de ‘The Last of Us’, la serie postapocalíptica de HBO en la que protagoniza Pedro Pascal, el actor chileno apareció acompañado por Elizabeth Olsen para presentar el premio al Mejores Cortos en la velada de los premios de la Academia.

Las dos estrellas son grandes favoritos de la audiencia por sus papeles en historias de antihéroes, Pedro Pascal como Joel, el protagonista de la serie adaptada del videojuego del mismo nombre, ‘The Last of Us’, en la que interpreta a un hombre que se enfrenta al fin del mundo acompañado por una niña que podría marcar el fin del apocalipsis, Ellie (Bella Ramsey).

Por su parte, Elizabeth Olsen es la ‘Bruja Escarlata’ del universo de Marvel y llegó a las plataformas de streaming con la serie ‘Wandavision’. Además, Pascal sigue activo en 'The Mandalorian', cuya nueva temporada acabó de estrenar el pasado 1 de marzo en la plataforma de Disney+.

La actriz es hermana de las famosas y retiradas gemelas Olsen. Foto: EFE

Juntos presentaron el premio a Mejor corto animado, que ganó el The Boy, The Mole, The Fox and The Horse y a The Elephant Whisperers por Mejor Corto Documental.

Pascal ha arrasado en redes con recientes entrevistas Foto: EFE

