Pedro Pascal podría hacer parte del Universo Marvel: este es el papel que interpretaría

Después de ser un Mandaloriano, sobrevivir a un apocalipsis zombi, y un príncipe, ahora el actor chileno Pedro Pascal podrá encarnar al hombre más inteligente del mundo.



Se trataría de 'Reed Richards', también conocido como 'Mr. Fantastic', quien es el líder de 'Los 4 fantásticos' en el Universo Marvel.

Las especulaciones frente a quién podría llegar a interpretar dicho papel no se hicieron esperar desde que se anunció el cierre de la Fase 4 del MCU y el inicio de la 'Saga del multiverso'.



Esto se dio a conocer en la Comic-Con del 2022, cuando Kevin Feige, presidente de Marvel, anunció que 'Los 4 Fantásticos' se iba a estrenar el 6 de noviembre de 2024. No obstante, debido a las huelgas en Hollywood, la fecha fue pospuesta para el 30 de abril del año 2025.

La huelga de actores supera los 100 días. Siguen las protestas en la calle. Foto: SAG-AFTRA / Facebook

Ahora bien, en cuanto al reparto, las cosas todavía no son muy claras. La mayoría de nombres que suenan, tales como Margot Robbie o Daveed Gigs, solo hacen parte de rumores relacionados con las negociaciones previas.



No obstante, en las últimas horas, el medio estadounidense Deadline aseguró que aunque todavía el trato no está cerrado, el tres veces ganador del Emmy podría llegar a ser el nuevo líder del grupo de superhéroes.

Pedro Pascal has been cast as Reed Richards in the MCU’s upcoming ‘Fantastic Four’ movie, Slash Film reports. pic.twitter.com/TDG7tIFox5 — Pop Base (@PopBase) November 15, 2023

Pero ojo, porque Pascal también estará ocupado con la película 'Gladiador 2', la segunda temporada de 'The last of us' y el filme 'Weapons'.

Por otro lado, aunque se tiene información limitada sobre el actor chileno, todavía no hay noticias con respecto a quienes se encargarán de encarnar al resto del equipo.

El 'Señor Fantástico'

Si se llegaran a concretar las negociaciones, Pascal encarnaría al Doctor Reed Richards, un popular científico e inventor que debido a su dominio en todas las ciencias, es considerado como el hombre más inteligente del mundo.



Dentro del Universo Marvel, Richards estuvo expuesto a altos niveles de radiación durante un viaje espacial. Esto hizo que mutara, haciendo que pudiese estirar y moldear su cuerpo de una forma impresionante.

Marvel Studios reportedly offered the role of Reed Richards to Pedro Pascal and and they’re close to a deal.



(Via: @DanielRPK) pic.twitter.com/rQr7a4D4eW — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) November 15, 2023

No obstante, no fue el único. En el viaje también estaba su mejor amigo Ben Grimm, su novia Sue Storm y su hermano Johnny Storm, quienes también sufrieron alteraciones debido a la exposición.



Juntos utilizaron esto a su favor, se convirtieron en 'Los 4 fantásticos' y desde entonces han tenido diferentes apariciones en el mundo de Marvel.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

