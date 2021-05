Así nació el icónico baile de 'El Pirulino' de 'Pedro El Escamoso'

El pasado 19 de abril se cumplieron 20 años de una de las telenovelas más famosas de Colombia en América Latina: 'Pedro El Escamoso', icónico personaje interpretado por Miguel Varoni, hoy vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Studios.



Con su interpretación, el actor hizo famoso el baile de 'el pirulino' por su originalidad y humor. ¿Pero estaba planeado en el libreto? ¿Cuál fue el origen de este baile tan memorable para los colombianos que aún hoy se repiten? Aquí le contamos cómo surgió esta icónica coreografía.

'Pedro Coral Tavera' es el personaje de la telenovela creada por Luis Felipe Salamanca y Dago García, la historia de un mujeriego conquistador que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal 'San Pablo', rico en el fruto del mangostino, por dramas amorosos y sentimentales.



Su personalidad atraía y dejaba perplejo a la mayoría del elenco de la novela: un hombre que suscitaba cariños y odios en 'Industrias Freydell', en la casa de las 'Pacheco' y hasta en sus negocios internacionales con Japón en su pueblo natal.



Pero lo que más llamaba la atención era su peculiar baile, movimientos que suscitaron risas y alegrías por generaciones. Los televidentes recuerdan los episodios de Pedro bailando en el bar con 'la Mayerlisita' su icónico baile, o incluso, cuando apareció en Sábados Felices y a todo el público, presentó su danza.



Lo que pocos saben es que la mente original de ese baile fue Dago García, quien afirmó en una entrevista con 'Caracol ', a finales del año pasado, que: "Me fui para el apartamento de Miguel, pusimos ‘Pa’ Mayté’ y le empecé a enseñar los pasos y él los complementó con el baile de la orejita. Al otro día fue a grabar la escena con la canción”, contó el libretista.



Así como lo lee: Dago García fue el coreógrafo original de 'Pedro'.

Facebook Twitter Linkedin

Dago García le enseñó los pasos, pero Varoni los complementó con la idea de la mano en la oreja, según cuenta el director. Foto: Archivo particular

Pero antes de eso, Salamanca había descubierto el talento natural para el baile de su colega García, pues lo había descubierto "payaseando" en una pausa laboral. Al identificar un posible hit y gancho en la telenovela, este le dijo a García que así debería bailar 'Pedro'.



Llamaron a Varoni y empezaron a practicar el baile, pero como no tenían los derechos de la canción de Vives, encontraron el reconocido 'pirulino'.



"El gerente de producción de esa época se encontró una ganga con Discos Fuentes, compró 12 canciones y dentro de esas estaba ‘El Pirulino’".



El éxito era de un grupo de Medellín llamado Los Golden Boys, fundados en 1961. Y agrega: "Le dije a la editora: ‘pruebe todas estas canciones a ver si alguna funciona y salvamos la escena’. Me llamó como a los 10 minutos para verla, bajé a edición y vi a todos los técnicos atacados de la risa al frente del monitor viendo a Pedro bailar y dije: ‘esta es’”, recordó Dago con 'Caracol'.



La novela está siendo retrasmitida desde octubre del año pasado y, desde entonces, muchos colombianos se han unido alrededor de la pantalla para disfrutar de las aventuras de 'Pedro Coral' y su particular forma de bailar.



TENDENCIAS EL TIEMPO