El actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal serán los protagonistas de "Extraña forma de vida", un western de 30 minutos que Pedro Almodóvar tiene previsto rodar en la ciudad española de Almería.

En el reparto figuran también los españoles Pedro Casablanc y Sara Sálamo, junto a las "jóvenes promesas" Jason Fernández, el portugués José Condessa, el modelo George Steane y Manu Ríos. El diseño de vestuario correrá a cargo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, quienes también entran como productores asociados del proyecto.



Almodóvar habló por primera vez de este corto en el Festival de Venecia de hace dos años. Ya entonces adelantó que sería "un western muy particular" y anunció el título, tomado de un fado de Amália Rodrígues. Se dio a conocer una primera sinopsis que habla de Silva, un ranchero que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek para visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos trabajaron juntos como pistoleros a sueldo.

"Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad…", añade la sinopsis.



"No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion", señala Almodóvar en el comunicado, aunque da una pista más al referirse a la letra del mencionado fado, que "sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos".

"El director español tiene previsto rodar una parte del corto en el desierto de Tabernas, en Almería, y en el poblado que hace cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar con Clint Eastwood.



En una entrevista que publica este martes el medio estadounidense Indiewire se detalla que el comienzo de rodaje está previsto para finales de agosto y que Hawke y Pascal estarán a comienzos de julio en España para los ensayos y pruebas. Almodóvar estrenó en 2020 su primer trabajo en inglés, el corto 'The human voice', protagonizado por Tilda Swinton y su próximo largometraje, la adaptación de varios relatos de "Manual de mujeres de la limpieza" de Lucía Berlín, protagonizado por Cate Blanchett, también será en inglés.

La producción del largo está prevista para el año que viene. En agosto de 2020, en Venecia, Almodóvar también desveló que, además del western, había escrito otro corto, una distopía sobre el vacío en las salas del cine.



