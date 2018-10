‘Este es un dilema moral en el mundo de la imagen’

Un dilema moral, el incesto, el voyerismo, las señales enviadas y las lecturas erróneas. El realizador español Pedro Aguilera pone en el mismo recipiente todos estos elementos para dar forma a su relato cinematográfico. Sin embargo, son accesorios del alma argumental de Demonios tus ojos: el consumo de imágenes y la forma como cambian nuestras percepciones.



“La película es juguetona, traviesa, propone un dilema moral relacionado con el mundo de la imagen porque hoy en día estamos consumiendo una cantidad de imágenes al punto de que no sabes qué es lo que ves”, explica el director en entrevista con EL TIEMPO.

“Cuidado con lo que ves”, reza la advertencia que forma parte de la expectativa promocional del filme, que se estrena hoy en las salas de cine del país.



La historia retrata el regreso a Madrid de Oliver, un cineasta español radicado en Los Ángeles, con la intención de visitar a su medio hermana Aurora, a quien ha pillado en internet como protagonista de un video casero para adultos.



“Este relato está basado en hechos reales, de gente cuya percepción de sus vecinos, amigos o familiares ha cambiado a partir de una imagen que vio de ellos. Y en el guion (que coescribió con Juan Carlos Sampedro), esa idea se mezcla con la de la perversión, que en este caso tiene que ver con el sexo. El hermano mayor convierte a su hermana en un objeto personal de placer audiovisual”, agrega.



Demonios tus ojos es protagonizada por Ivana Baquero (la otrora sufrida niña de El laberinto del fauno) y Julio Perillán. El colombiano Juan Pablo Shuk tiene un pequeño papel. La película cuenta con la participación de la productora local Ciudad Lunar, de propiedad de Cristina Gallego –codirectora de Pájaros de verano y productora de El abrazo de la serpiente–.



“Gracias a ella pude hacer mi película. Cristina es una mujer arriesgada, porque apostó económica y creativamente por mí. Fue muy generosa en ambos sentidos y un apoyo en todo lo que he querido hacer”, agregó el cineasta nacido en San Sebastián (España) en 1978.



Demonios... evoca otras producciones que han abordado temáticas perturbadoras para el espectador, como Stoker, del coreano Park Chan-wook, sobre una jovencita con extraños placeres sexuales; Funny Games, de Michael Haneke, acerca de unos jóvenes que escogen una familia al azar para torturarla, o la reciente película del griego Yorgos Lanthimos, El sacrificio del ciervo sagrado, una aberrante mirada a la demencia y los castigos bíblicos.



“La moral, como la religión, es una creación humana, por lo mismo es defectuosa. Por eso, cualquier tema moral o ético puede ser rebatido: depende del país donde vives, del punto de la historia en el que estés; por ejemplo, cosas que fueron aberrantes hace 200 años ya no lo son ahora, o viceversa”, expone Aguilera.



Pero, por encima de los tabúes que pueda enfrentar el filme, su director asegura que la esencia camina por otro lado y se fija en algo a lo cual no se le ha prestado suficiente atención.



“Las imágenes nos atacan; ya ni siquiera las buscamos, sino que nos llegan, nos consumen. Hemos llegado a tal punto de saturación que la imagen ya no es una representación de algo porque hoy, todo el mundo es cineasta, crea y comparte sus imágenes en las redes”, explica.



Y no para ahí: “Hay que tener cuidado con las imágenes que creamos y compartimos. Porque las cámaras captan partes de nosotros, se trasladan al mundo, y la gente piensa que eso es real, que somos así. Las imágenes siempre mienten”.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO