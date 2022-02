Tres días de espera le pidieron (casi le suplicaron) los integrantes de la banda de rock escandinava Wig Wam a la compañía que llevaba su carrera que no los echaran. Era el tiempo en el que se iba a estrenar la serie estadounidense Peacemaker, que tenía nada menos y nada más que Do ya Wanna Taste It, canción del inicio de la ambiciosa producción de DC para HBO Max. Pero la empresa no tuvo paciencia y estaba cansada de ver los números en rojo de Wig Wam. Y los echaron.

Cuando Peacemaker se estrenó no solo llamó la atención por darle la oportunidad a un héroe que había traicionado al Escuadrón Suicida y que tenía fama de torpe y de ultraviolento. El cabezote inicial llamó la atención de inmediato. El baile un poco ridículo, pero muy divertido, encantó a los fanáticos del personaje. Su coreografía es un gran chiste con una canción que logró volver a brillar y revivió su sonido pegajoso.

“Sabíamos que Do ya Wana Taste It estaría en la secuencia del inicio de la serie”, recalcó el cantante, Åge Sten Nilsen, en una entrevista con la revista Billboard.

El grupo estaba buscando abrirse de nuevo paso en el mundo de la música desde el 2019, pero llegó la pandemia y con pocos conciertos y una notable falta de confianza de sus mánagers, todo se encaminaba al fin. El director de la serie, James Gunn, literalmente salvó la carrera de estos protagonistas del rock duro con peinados llenos de laca y maquillaje.

Ahora están vivos en las plataformas de música. La audiencia de Peacemaker tararea la canción y lo viejos amantes del hair metal están desempolvando con orgullo sus viejos discos de vinilo que hablan de fiestas interminables y de corazones rotos, en una banda sonora inusual para un héroe musculoso y su equipo de chiflados que se enfrenta con una amenaza alienígena.

Ese renacer se debe, en buena parte, al fanatismo musical de Gunn y a su búsqueda de las bandas sonoras ideales para sus aventuras visuales; cuando dirigió para Marvel las dos películas de Guardianes de la galaxia, fue capaz de potenciar y revivir canciones de culto como Livin' Thing, de Electric Light Orchestra; Moonage Daydream, de David Bowie; Cherry Bomb, de The Runaways, y hasta I Want Your Back, de los Jackson 5. Con Peacemaker llevó su sensibilidad musical a un extremo más intenso y muy personal.

El hair metal fue la música con la que el director soportó la monótona vida en St Louis, Misuri, donde muchas veces llegaban bandas no tan famosas de ese género a tocar. Cuando no estaba rodando alguna película en super 8 con sus hermanos, o pasando el rato disparando a electrodomésticos en la basura, Gunn se deleitaba con las guitarras distorsionadas y las fantasía sexuales y de fama que revelaban las canciones metaleras. Ese amor incondicional ya se sentía cuando escribió la bizarra Tromeo y Julieta (1996), donde hizo una aparición estelar el icónico cantante de Motorhead Lemmy Kilmister.



“La banda sonora de Peacemaker es la que más me ha emocionado”, recordó el director en un panel en el que participó EL TIEMPO.



“Realmente es de los 80, pero también hay mucho rock que se lanzó en Europa y muchas bandas realmente geniales que la gente no conoce (como Wig Wam)”, recalcó. Más allá de la anécdota con el pasado y el reconocimiento a un estilo que ahora ya no tiene la misma presencia en las listas de éxitos musicales, la apuesta de Gunn tiene en realidad un matiz más profundo.



Puede leer: La actriz Whoopi Goldberg fue suspendida por hablar del Holocausto nazi

Facebook Twitter Linkedin

Wig Wam: Le rinde homenaje al rock pesado y cargado de laca, guitarras fuertes. Foto: HBO Max

Su protagonista es un héroe acabado, que no encaja y siempre está buscando su lugar en el mundo. Es un asesino implacable, pero, sobre todo, es un alma destruida que descansa un poco de su sufrimiento y el estrés laboral matando por la paz, y cuando escucha –por ejemplo– Night of Passion, de The Puddles, mientras tiene un encuentro sexual con una extraña chica en un baño. En otro momento de verdadero romanticismo canta la poderosa balada I Don't Love You Anymore, de The Quireboys, en la casa de su conquista, tras una pausa en su faena erótica que termina realmente mal: la mujer se convierte en una criatura, el héroe la mata y escapa, entre otras cosas, con unos cuantos vinilos de heavy metal.

Facebook Twitter Linkedin

Peacemaker revela su haloromántico con The Quireboys. Foto: HBO Max

En su fuga conoce a una mujer aburrida de su vida marital que es fanática de la banda Cinderella (famosa por ese gran himno ochentero llamado Nobody's Fool) y entra de lleno en la misión que le espera junto a un equipo de desadaptados y violentos agentes que, como él, guardan muchos secretos. En este punto –como en todos los demás episodios que se han ido emitiendo– la música cumple una función catártica para el protagonista y sus casi amigos.



Oro tema: Llega ‘Peacemaker’, la serie de un héroe violento, tierno e incorrecto

Facebook Twitter Linkedin

.l rock también sirve para alimentar los momentos de camaradería Foto: HBO Max

La serie tiene el espíritu del heavy y plantea con humor y sangre una receta de divertimento adulto en el que la música es el bálsamo de banalidad para unos personajes torpes y con pocas habilidades sociales, mientas lidian con aliens con lengua de mariposa y fuerza descomunal.



Esa sangre, las traiciones y hasta el horripilante recuerdo de Peacemaker en el que, con 11 o 12 años, lo obligaban a asesinar a cuchilladas, o el inquietante episodio de una tragedia que involucraba a su hermano, se asimilan mejor con la tonada melancólica del cantante de Faster Pussycat, Taime Downe, en la canción House of Pain, que habla del dolor de un hijo ante su padre ausente, aunque hay que añadir que el padre de Peacemaker es racista y asesino. La música cala perfecto.

Pero no todo es doloroso. El rock también sirve para alimentar los momentos de camaradería que están surgiendo con el equipo que ayuda a Peacemaker en su misión contra los alienígenas conocidos como mariposas (Butterflies). No hay nada mejor que hablar de Poison y su maquillaje antes de enfrentar a un gorila poseído; o calmarse tras una masacre en una bodega con un himno al amor y a la amistad de Hanoi Rocks: 11th Street Kids, que el héroe canta a todo pulmón mientras limpia las manchas de sangre y vísceras de su colorido uniforme.

“Creo que el hair metal es donde Christopher Smith (Peacemaker) reclama algo propio que no tenía nada que ver con su padre y era algo que su padre odiaba”, reflexionó Gunn en una entrevista para Billboard, que tiene una lista de más de 400 canciones de ese género odiado por los metaleros más radicales, que ahora tiene, como Wig Wam, un nuevo aire, un soplo de vida.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1