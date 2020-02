El tenso intercambio entre Paulina Vega y Maía en 'Canta conmigo' 

La audiencia de 'Canta Conmigo', la primera fase del reality de Caracol Televisión 'A Otro Nivel', fue testigo este jueves de un tenso intercambio de palabras entre la ex Miss Universo Paulina Vega y la cantante Maía.



Ocurrió después de la presentación de Mike Rodríguez, un participante que audicionó en el programa con una versión tropical de 'Hasta que te conocí', la mítica canción compuesta por Juan Gabriel.

En este formato, por lo general, después de cada presentación, los concursantes deben someterse a la opinión de un panel compuesto por 100 jueces expertos en música, quienes segundos antes califican la presentación con color amarillo, si consideran que fue buena, o con color rojo, si consideran que no.

Cuando llegó el momento de Rodríguez, Paulina Vega, quien funge como presentadora, consultó al imitador de Michael Jackson Rodrigo Teaser, uno de los jueces que marcó amarillo, y al locutor y escritor Manolo Bellon, quien marcó rojo porque, aseguró, notó que Rodríguez tuvo algunas fallas en su presentación e incluso perdió la voz en algunos momentos.



Acto seguido, Paulina Vega consultó la opinión de Maía, quien también marcó rojo. "Mi querida Maía, ¿estás de acuerdo?", preguntó la presentadora. "¿En qué?", respondió la cantante, lo que causó algunas risa entre los demás jueces y el público presente.



"En lo que dijo Manolo", dijo Vega. Maía, de inmediato, afirmó: "Ah, okay, porque es que han hablado varios (jueces) y tienes que decirme pa' yo saber (risas)". La presentadora, en un tono mucho más serio, respondió: "¿Te parece? No, pero si estás pendiente, sabes que me refiero a Manolo porque para qué otra vez Michael Jackson. Vamos en orden".



"Tan querida tú, vea pues", remató Maía en un tono sarcástico y, acto seguido, se dirigió a Rodríguez para explicarle sus razones para no marcar el color amarillo.

#AOtroNivel - #CantaConmigo | ¡Voz más que autorizada! Maía ve el futuro de Dimara y le agradece por haber interpretado una canción con la que ella misma arrancó su carrera.



Sintoniza nuestra señal en vivo 📺: https://t.co/NVVXr4NXJu pic.twitter.com/luNCveAxR9 — A Otro Nivel (@AOtroNivelCo) February 21, 2020

En redes sociales, varios usuarios comentaron este tenso intercambio. "Acabo de ver un pequeño agarrón entre Paulina Vega y Maia en #CantaConmigo", escribió un usuario en Twitter. "#Maia se paso un poco hoy con #PaulinaVega en #CantaConmigo", escribió otra usuaria.



Cabe mencionar que, minutos más tarde, Paulina Vega volvió a consultar la opinión de Maía. Esta vez, sobre una concursante que audicionó con 'Se me acabó el amor', una de las canciones más conocidas de la barranquillera. Sin embargo, en ese momento, la ex reina de belleza y la cantante sostuvieron un diálogo mucho más cordial e incluso se rieron juntas.

