Ayunar y aislarse: la exigente preparación de la actriz Paulina Dávila

Cuenta Paulina Dávila que mientras se preparaba para interpretar a Carolina ayunó durante varios días. Su personaje, una arquitecta colombiana, desaparece misteriosamente luego de sostener una discusión con su esposo en el filme Perdida.

La dieta autoimpuesta tenía un objetivo: acercarse a las sensaciones corporales de Carolina. “Eso sí, siempre estuve cuidando mi salud –explica la actriz colombiana que desde el 2012 está radicada en México–. Como parte de la preparación, tampoco me junté con los demás actores durante el rodaje para mantener ese aislamiento que enfrenta mi personaje”.



Es complejo contar el argumento de Perdida. Es de esas películas repletas de detalles y giros de los que poco se puede adelantar: Eric y Carolina son una joven pareja que se muda a Ciudad de México cuando él ha sido nombrado como el nuevo director de la Orquesta Filarmónica; ella acepta, así sus planes vayan en otra dirección. La desaparición repentina de la mujer lleva a Eric a los brazos de una joven mesera, que se pregunta si lo que le ha sucedido a Carolina es un crimen, una medida desesperada o un accidente.

Le sugerimos: 'Perdida', lo nuevo de la actriz colombiana Paulina Dávila



Perdida, una coproducción entre Dynamo de Colombia y Cinépolis de México, es una revisita al relato fílmico que el director colombiano Andrés Baiz llevó a la pantalla en La cara oculta.



“Esto es una reinterpretación con unos personajes y decisiones muy diferentes que redimensionan a Perdida en otro lugar, con otras cargas y otras tensiones”, cuenta Dávila.



Para los mexicanos, María Paulina Dávila es una chilanga más –así se les conoce a los nativos de la capital de México–. Aunque ha alternado su carrera en el cine y la televisión con proyectos en Colombia, la mayoría los ha desarrollado en el país centroamericano.



Su rostro dio vida a Mariana Yazbek, el primer amor de Luis Miguel en la bioserie de Netflix; fue la fotógrafa Elisa Rocha en Aquí en la tierra, producción del actor Gael García Bernal; trabajó en el filme Después de ti, y en las series R, para Paramount, y Ana, una comedia de Amazon Prime Video. También protagonizó en Colombia ¡Que viva la música!, el largometraje de Carlos Moreno.



Por estos días, Dávila (Medellín, 1988) se encuentra en Bogotá para su siguiente producción, de la cual no puede hablar todavía. A través de una videoentrevista, nos contó detalles de Perdida, película del director mexicano Jorge Michel Grau que se estrenará en los cines del país el jueves 25 de febrero y en la que comparte créditos con José María de Tavira, Cristina Rodlo y Juan Carlos Colombo.

Lo invitamos a ver: 'Que viva la música', una novela que llega al cine

Los actores mexicanos José María de Tavira y Cristina Rodlo comparten con Paulina Dávila en ‘Perdida’. Foto: Dynamo Producciones

Cuéntenos de Perdida y de su personaje.



Carolina y yo compartimos algunas características, como esto de la colombiana que se va a otro país y deja su lugar; en el caso de Carolina va acompañando a su pareja y de alguna forma todo se le sale de control. Perdida es un thriller muy emocionante. Cuando se estrenó en México, vimos la reacción del público, estuvimos en el Festival de cine de Morelia y nos fue muy bien, a la gente le gustó muchísimo, hubo comentarios diciendo que no se esperaban que la película fuera a dar tantos giros. Es una historia que te agarra, estás desprevenido y te da tres vueltas. Y yo siento que uno va al cine es a vivir esas experiencias.

¿Cuál es la clave de este thriller?



Creo que en este caso hay mucho de guion, te da un mensaje ambiguo, pero de repente se va para otro lado, eso es lo divertido, porque por lo general nos adelantamos a los hechos, somos más rápidos. Entonces lo impredecible, digamos, es lo que siento es el gran ingrediente de esta película, como no irse a lo obvio; por el contrario, tratar de complejizar qué es lo que les pasa a estos personajes. En esta gran orquesta el director es clave, pero los editores son importantes y la música es impresionante –fue interpretada por la Filarmónica de México–; incluso las escenas de la orquesta en la película fueron hechas en la sala Nezahualcoyotl de la Unam, que es muy extraño que la presten para filmar. En la película todo está muy cuidado, el arte, la simbología, la fotografía tiene muchos filtros... todo eso hace que puedas sentirte en esa realidad tan loca y tan claustrofóbica.

Eso de ayunar para sentirse más como el personaje suena al método actoral de Stanislavski…



Mientras esté en el horario de trabajo, a mí me parece maravilloso hacerlo (risas). No, en serio, yo creo que es sano saber los límites entre tú y el personaje, tu situación, cada quien sabe las cosas que le funcionan y no todos los proyectos son iguales. Yo no abordo todas las historias de la misma manera, cada una tiene su complejidad. En general, me sirve mucho empezar con un acondicionamiento físico, algo parecido a cómo siente su cuerpo ese personaje. Eso me ayuda mucho para entender otras cosas.

Además: Qué ver en cine: Milla Jovovich llega a cazar monstruos

¿Qué tan complicado ha sido hacer su carrera en México?



Yo me siento muy privilegiada, siempre tuve un recibimiento muy cálido, ellos te hacen sentir en casa. Jamás me he sentido como una extranjera en México, lo complicado es estar lejos de la familia, de la gente que uno quiere. Empezar de cero en un país que no es el tuyo, no es fácil, pero en retrospectiva, lo que he hecho ha sido paso a paso, muy consciente y pendiente de las oportunidades, tratando de prepararme siempre. Nada es fácil, pero lo que te gusta, lo que te apasiona, al final lo disfrutas más y se te hace menos denso.



Amo estar acá. Solamente el año pasado, que no pude ir a Colombia por la pandemia, fue que me sentí un poco lejos de donde soy. Me hacía falta venir, reconectar, pero mexicanos y colombianos somos muy parecidos. Hoy en día siento que tengo dos casas. Siempre estaré muy agradecida por esa acogida que he tenido allá y por las oportunidades.

Sofía Gómez G.

​Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta

Le invitamos a leer también:

Tom Hanks se roba el show en una película que se estrenó en Netflix

Repase en este test lo mejor de 'WandaVision' hasta ahora