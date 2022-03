El cuerpo de la actriz Paulina Dávila tuvo un rudo e intenso despertar cuando comenzó el rodaje de la serie Ritmo salvaje. Los músculos temblaban mientras seguía los movimientos de su personaje Antonia, en esta trama de baile, música urbana y conflictos sociales que se estrenó recientemente en Netflix.



“Era como si tuviera dos pies izquierdos y antes nunca me había sentido así. Yo pensaba que bailaba, ‘no sé si vaya a poder con todo esto’, pensé, ya que debía aprenderme varias coreografías al tiempo, tenerlas en la cabeza, que no se mezclaran con otros tipos de movimientos. Realmente fue impactante”, confiesa Dávila en una charla con EL TIEMPO.



Quizá la última vez que se le vio a la actriz revelando sus dotes en la danza fue en la versión libre cinematográfica del libro de Andrés Caicedo ¡Que viva la música! (2015), en la que se convirtió en María del Carmen, una adolescente que pasa de la rumba pesada en un barrio privilegiado de Cali a encontrar una ruta de escape y experimentación en los barrios populares de la capital vallecaucana, ‘azotando baldosa’ con salsa dura y a todo volumen en un mundo raro, lisérgico y nuevo para ella. Un buen escenario para la provocación.



Aunque hay una distancia temporal y temática entre lo que hizo en esa película y lo que ahora encara con Ritmo salvaje, es interesante que el arco argumental es acerca de una joven que quiere alcanzar algo y que descubre un nuevo universo de posibilidades y peligros para alcanzarlo.



En el caso de la serie de Netflix se trata de una aventura en un sector donde bailarinas, músicos y otros personajes de la noche exorcizan sus conflictos a través de la danza y la música urbana. Antonia descubre eso de manera accidental, pero no es la única.

Paulina Dávila afrontó el mundo de la música urbana y de la danza contemporánea. Foto: Netflix

La producción también cuenta la vida de Karina (interpretada por la actriz y cantante del género Greeicy Rendón), quien aprendió a bailar en las calles de Bogotá y es una superviviente nata que sueña con mostrarle al mundo su talento con su grupo de baile Pura Kaye.



Un contraste puro que choca con la realidad de Antonia, que viene de la danza contemporánea, de la experimentación corporal y de un halo clásico, y hasta clasista, del movimiento y el ritmo. Su encuentro y su búsqueda interna son el alma de la serie, algo con lo que se identifica Dávila.

Greeicy Rendón (derecha) interpreta a la guerrera Karina que quiere transformar su realidad con el baile y el ritmo. Foto: Netflix

“Este fue un personaje que me resultó cercano y familiar en muchos sentidos, con esa pasión que puede tener alguien de que pase algo en su vida. Yo fui esa persona. Yo he tenido ese deseo y he tenido muchos obstáculos en mi vida y ciertos momentos pensé que iba a ser algo imposible (…). Pero el espíritu de soñadora y comprometida de Antonia fue algo que conectó conmigo y me parecía importante dar ese mensaje a través del personaje”, reconoce Dávila, famosa por Luis Miguel: la serie, Aquí en la Tierra, y que actuará junto a Sofía Vergara en la serie Griselda.



Mundos opuestos

En Ritmo salvaje, dos mujeres totalmente dispares se tienen que unir para bien y para mal. Hay roces, conflictos y batallas en el escenario mientras retumba el beat de la música y las rimas se meten en sus cuerpos y las llevan al éxtasis. Afuera hay un poco de maldad y calles llenas de luces de neón que se llenan con gente que quiere bailar y vivir.

“Antonia ya tiene un mundo, más contemporáneo o académico. Pero luego cambia todo y se mete en lo urbano, que jala más a la tierra, a la gravedad y que tiene otra textura en el cuerpo”, recalca Dávila, que lidió con algo de frustración y dolor para afrontar el reto.



“Yo les decía a mis compañeros –bailarines de toda la vida–: ‘esto duele horrible’, y ellos respondían: ‘uno se acostumbra”, comenta.



“¿Quién es la buena, quién es la mala?, me preguntaban acerca de la trama, pero se trata es de gente que quiere cambiar y a veces el entorno se encarga de ser el obstáculo más grande para alcanzar eso. Karina y Antonia tienen más en común de lo que creen. Y se necesitan”, agrega.



Era imposible decir no

“La primera vez que oí el proyecto fue por mi mánager. Ella sabía que me iban a salir estrellas en los ojos: era en Colombia, dirigida por Simón Brand, en Netflix, e iba mostrar esa parte del baile al estilo colombiano. No tuve ninguna duda”. Pero pasó un tiempo y ocurrió lo inesperado.



“Estábamos en el inicio de la pandemia y volvimos a saber del proyecto, hicimos el casting; yo estaba en las afueras de México y me hizo tanta ilusión saber que podría volver a mi país y trabajar en una producción muy ambiciosa”, rememora la actriz, que en una charla por Zoom con una débil señal de internet logró escuchar la frase ganadora: “Queremos que seas Antonia”.

Facebook Twitter Linkedin

La experiencia con el baile y las coreografías fue intensa en la serie. Foto: Netflix

Ritmo salvaje no es solo una serie de reguetón, aunque sí aprovecha el impacto que han ido ganando las historias ambientadas en ese género y el éxito internacional de producciones como La reina del flow, que en España lleva más de 13 semanas entre lo más visto en Netflix. Pero la nueva apuesta pretende exponer más el drama y los contrastes de sus protagonistas.



Uno se podría atrever a decir que recuerda de alguna manera a películas como el clásico ochentero Flashdance, en el que una joven que trabaja como soldadora sueña con llegar a una gran escuela de danza en Nueva York y su talento se ensalza con algunos revolucionarios pasos tomados de las batallas de break dance callejeras.



Facebook Twitter Linkedin

El personaje (Antonia) tiene que pasar por varias fases emocionales dentro de la trama. Foto: Netflix

“Aquí cada mundo (el de Antonia y el de Karina) tienen una línea estética definida, pero poco a poco se van permeando y eso las cambia. Realmente es ver el mundo con otros colores. Tiene atmósferas únicas y desde lo musical también (el 90 por ciento de las canciones son originales), y el diseño de sonido es un trabajo muy bonito junto a una pieza visual muy poderosa”, realza Dávila.

“Me reconectó con una parte de mí que no estaba despierta, una energía diferente con la vida, con la sensualidad, con mi cuerpo. El beat de la música urbana siempre me ha encantado y ahora está más presente que nunca”, confiesa la actriz. La experiencia le hizo recordar su infancia en Santa Marta, el colorido de la música y el folclor del Caribe y hasta las fiestas infantiles en las que dio sus primeros pasos y creó sus primeras coreografías.



“No imaginaba que ahora lo asumiría con tanta responsabilidad (…). Ritmo salvaje se quedó en mi cuerpo ciento por ciento y fue el protagonista de mi vida durante unos meses cuando el mundo tenía un panorama nada optimista. Agarrarme de los movimientos, la música y este drama fue el mejor salvavidas”, concluye Paulina Dávila, que ahora baila y ya olvidó el dolor en el cuerpo.



