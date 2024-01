‘Griselda’, el proyecto soñado de Paulina Dávila

Este 25 de enero, Netflix estrena Griselda, la historia de Ana Griselda Blanco Restrepo, ‘la madrina de la cocaína’, que desempeñó un papel crucial como fundadora del cartel de Medellín. La historia, protagonizada por Sofía Vergara y dirigida por Andrés Baiz, fue producida por Eric Newman (Narcos) y la propia Vergara, y el guion estuvo a cargo de Doug Miro e Ingrid Escajeda.



Entre los actores que hacen parte de la serie se destaca Paulina Dávila, reconocida, entre otros papeles, por interpretar a Mariana Yazbek en Luis Miguel: La Serie, quien será Isabel en Griselda, la mejor amiga de la poderosa narcotraficante.



Dávila nació en Medellín, pero fue criada en Santa Marta. Se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá como maestra en artes visuales con énfasis en expresión gráfica. En 2013 obtuvo su primer protagónico en la película Qué viva la música, basada en la novela homónima del escritor caleño Andrés Caicedo, y luego viajó a México, donde reside. Dávila habló sobre la serie y el buen momento por el que pasa.

¿Cómo se siente con todo lo que ha venido pasando en su carrera?

​

Creo que eso es más fácil de ver mirando hacia atrás. Pensar en las oportunidades que he tenido, los riesgos que he tomado, pero la carrera, mientras se va dando, es un proceso de paciencia, de resiliencia, de fe, de confianza. Creo que he tratado de escoger en la medida de lo posible, los proyectos en los que me he querido involucrar, como para ir forjando ese camino e ir acercándome al tipo de proyectos que me interesa hacer.

En el arte, muchas veces uno no hace lo que quiere, sino lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿cómo ha logrado mantener la coherencia y elegir?

​

Ha sido como intentar mantener un equilibrio. Al final es un oficio y tener la fortuna de vivir de esto no significa que todos los proyectos que vas a hacer van a ser tus proyectos favoritos, pero es trabajo y hay que seguir, sin perder la emoción. Yo me guío mucho también, y sé que va a sonar muy ‘clichesudo’, por la intuición. He estado a punto de hacer cosas y de repente hay algo adentro que no me deja. Eso me ha llevado a situaciones incómodas, para mí y para el resto, porque en ese momento digo, “no, esto no tiene sentido para mí”. También me ha pasado que no le tenía mucha fe a algo y eso me sorprende. Al final del día, uno nunca sabe. Nunca sabe qué va a tener qué efecto. Entonces, hacer las cosas pensando en el fin tampoco tiene mucho sentido, porque también es un poco como deshonesto.

Entonces, ¿qué es lo más importante para usted?

​

Lo más importante es encontrar un punto de conexión con lo que estoy haciendo, encontrarle el gozo, el reto. Siempre es un buen indicador cuando hay un reto, cuando me asusta. Y ahí la clave es entenderme. Saber diferenciar si no quiero porque me asusta o porque no es coherente. Nadie tiene una manera. Soy indecisa por naturaleza, cosa que me parece tenaz. Trabajo diariamente para evitar esto de no querer perderme de nada.



El famoso Fomo ('Fear of missing out' - temor a perderse algo)...

​

Exacto. El miedo de que si acepto esto me pierdo de lo otro. Muchas veces pasa. O sea, una elección implica la renuncia a otra cosa. No te puedo decir que tengo claro cómo lo he hecho ni que tengo claro cómo se hace. Pero sí creo que cada vez tengo más acceso a ese mecanismo o a ese músculo en mí que me dice qué hacer. Cada vez tengo más acceso a escucharme.

Bueno, con base en todo esto, ¿qué fue lo que hizo que le dijera que sí a 'Griselda'?

​

Honestamente, cuando me ofrecieron hacer parte de Griselda no tuve nada que pensar, es de esos proyectos soñados que uno siempre quisiera que le lleguen, en los que tú dices sí, ciento por ciento convencida. Este proyecto era una oportunidad para mí, por donde lo viera. Es mi primera vez trabajando en una producción hecha en Estados Unidos. Siempre había querido trabajar con Andy Baiz. Tenía muchas ganas de que eso pasara y con Eric Newman y con todo este equipo. Hubo tantos Narcos en los que estuve cerca de quedar y no quedé, siempre me quedé con esa espinita de querer trabajar con ese equipo. Este proyecto era el paquete completo, una gran ilusión. Este tipo de proyectos son un poquito un regalo enviado, una reafirmación de que estás haciendo las cosas bien. Un “toma, aquí te mandamos este para que te lo goces”.

Desde hace un tiempo existen críticas por seguir hablando de temas de narcotráfico.

¿Le dio miedo meterse en un proyecto que habla de estas cosas?

​

No lo veo así. Pienso que no todas las series que salen desde Colombia hablan de eso, se cuentan otras historias también y creo que también es importante. Pero la negación de la historia tampoco nos lleva a ningún lado. Y creo que más allá de que sea de narcos o no, esta en particular es la historia de una mujer y de unas mujeres que la rodean. No todos los personajes que contamos son perfectos ni tienen que serlo, pero son personajes que representan un momento, que ponen en evidencia un momento y unas motivaciones. Y creo que es la historia dentro de la historia lo que me a mí me parecía interesante.



La actriz Paulina Dávila (izq.) en la caracterización de Isabel, su personaje en ‘Griselda’, que se estrena el 25 de enero, por Netflix. Foto: FOTO: NETFLIX

¿Qué aprendió haciendo 'Griselda'?

​

Disfruté mucho. Aprendí que se puede disfrutar muchísimo. Recordé lo mucho que me gusta lo que hago. Volví a tener esa sensación de las primeras veces, esa ilusión. Esta producción fue un regalo y aprendí que me podía asombrar otra vez con lo que hago, que hay otras formas de trabajar. Básicamente me sentía como una niña que llegó a Disney. Creo que el set es lo que más me enseña y siempre estoy atenta al trabajo de los otros y a cómo trabajan.

¿Qué le dejó este proyecto?

​

Me inspiró, me agarró en un momento en el que yo necesitaba eso, necesitaba reafirmar mi pasión por lo que hago. Se filmó en Los Ángeles y estaba feliz porque lo nuevo, la aventura y lo desconocido son cosas que me alimentan y me estimulan. Reconocer eso fue importante para entender hacia dónde quiero ir. También fue importante desacomodarme y seguir apostando, porque a veces, hay algo en esta carrera que llega a ser agotador. Esta cosa de que nunca es suficiente, de que siempre hay que ir por más.

¿Le gustaría volver a Colombia?

​

Llevo 12 años fuera del país y esta pulsión de volver existe. Cuando me fui yo estaba decidida a irme a donde fuera necesario, con cero ataduras a mi origen. Pero cuando eres expatriada y estás en otro país, este estado de extranjería genera muchas veces unas cositas como de desarraigo curiosas. Estoy muy agradecida con México y aquí me he realizado, tengo una raíz fuerte y arraigada aquí, pero me siento tan fascinada por aspectos culturales de mi país, de mi región. Esta fantasía que siempre he tenido y que me ha tomado tiempo, la de crear mis propios proyectos, siempre me la he imaginado allá.



¿Por ejemplo?

​

Siempre me imagino contando una historia que suceda Santa Marta. Cada vez que me llega un libro sobre una historia de Colombia quiero comprar los derechos, porque pues creo que esa es la deuda que tengo con el lugar de origen y de alguna forma eso es lo que lo que me hace a mí quien soy. Hay mucho ahí por contar. El sacrificio más grande de la extranjería es estar lejos. Y yo quiero celebrar lo que sí tenemos en Colombia, que es un montón, desde donde lo veas. Desde lo geográfico, desde lo histórico, desde la idiosincrasia, la comida, la manera en que nos llevamos, el sentido del humor. O sea, hay tanto que a mí me parece celebrable en Colombia que quiero que el mundo lo sepa.



ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En X: @Uschimusic