Victoria, la que le amarga la vida a los protagonistas de 'Enfermeras'

No era un personaje muy grande, pero a Paula Barreto le sirvió como puerta de entrada a la televisión colombiana. Fue en la telenovela En los tacones de Eva (2006) como Eva María León, la secretaria de Juan Camilo Caballero (Jorge Enrique Abello).



“Se trataba de un personaje por capítulos y ya había secretarias rubias y pelinegras. Yo tenía el pelo rojo y crespo, vivía en Medellín, trabajaba en mi profesión de sicóloga y no tenía mucha relación con el medio, salvo unos comerciales que había hecho y una hermana actriz, María Teresa Barreto, a la que acompañé a un taller en algún momento. Con eso decidí venirme a Bogotá, a trabajar y a estudiar como loca”.

Frank Ramírez era uno de los actores de En los tacones de Eva, el divertido Jesús María Franco, y decidió ‘adoptar’ a Barreto. “Me dijo ‘venga, yo le enseño’. ¿Quién iba a decir que no? Yo vivía en la calle 183, poco y nada conocía Bogotá, pero aun así cogía TransMilenio y me iba en un viaje largo, que incluía caminar a la calle segunda, en La Candelaria, a la casa de Frank. Fueron seis u ocho meses maravillosos de aprendizaje, él fue muy generoso. Luego ya tuve una mánager y también hice otros cursos, en la Casa del Teatro y Casa Ensamble, con Alejandra Borrero y Jorge Cao, no he parado”, dice.



Ahora está en Enfermeras, como Victoria, un personaje que les amarga la vida a los protagonistas, pero que no es mala persona.



“Ya había hecho casting un par de veces para personajes de pacientes (que salen hasta en cinco capítulos), pero no se había concretado nada. Cuando me mandaron el de Victoria, vi que tenía un perfil más estructurado y continuidad. En plena pandemia preparé un video casero de audición y lo mandé”.



(Lea además: Los niños que le están dando el ‘rating’ a la noche)



Su personaje es la exesposa del doctor Garnica (Andrés Suárez). Cuando eran pareja, se ha ido contando en los capítulos, perdieron una hija y el matrimonio se acabó al no poder soportar ese dolor y porque Victoria le fue infiel a Garnica con su mejor amigo.



“Victoria es un tiburón en los negocios, estratégica, clara, muy inteligente y conoce muy bien el medio en el que se mueve, es buena en números y resultados y en su hoja de vida figura que ha sacado empresas de crisis. Lo logra con sus ires y venires, y en el camino se lleva por delante a mucha gente, bajando salarios, despidiendo personas, cambiando contratos. Ella no se roba un peso, pero sus métodos son cuestionables”.



La misión del personaje, además de hacerse cargo de solucionar los problemas económicos del hospital Santa Clara, es recuperar a su esposo, “del que sigue enamorada, y en estos días pasa por cosas y momentos que la harán ver de carne y hueso, con sus luces y sus sombras”, dice.



A través de esta producción, Paula Barreto ha conocido el manejo interno de los hospitales y su parte humana, “y la intimidad que hay en ese mundo, que es tan importante y que tan poco valoramos”.



En la construcción de sus personajes, además de los estudios que ha hecho, su carrera de sicología le ha ayudado. “Es una gran herramienta porque sí o sí tienes que trabajarte a ti mismo, en un proceso de conocimiento interior para escudriñar y buscar la verdad de quien estás representando, y eso los enriquece”.



(Le puede interesar: Entrevista con Diana Belmonte, una de las actrices queridas de Lala's Spa)



Paula Barreto ejerce a la par las dos profesiones y hace una maestría en psicoterapia avanzada, “que ayuda a liberar traumas y fobias, y a hacer duelos. Además, tengo el proyecto de crianza consciente, con mi hermana y dos profesionales más, y el objetivo es desnaturalizar la violencia en la crianza, que las personas sepan que hay otras formas de criar sin maltrato”.



Barreto dice que hay una operatividad que tiene el castigo como base y de este modo se ha perpetuado una forma de crianza pensando que el amor es así. “Hay que sembrar la paz desde el origen, siento que es lo mejor”.



CULTURA

EL TIEMPO

Otras noticias de Televisión: