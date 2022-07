El actor estadounidense Paul Sorvino, conocido por su trabajo en 'Buenos muchachos', 'Nixon' o la serie de televisión 'Le ley y el orden', murió este 25 de julio a los 83 años de edad, indicó su agente, Roger Neal.

Sorvino, padre de la también actriz Mira Sorvino, falleció en Indiana de causas naturales. En su medio siglo de carrera se había especializado en papeles de policías y ladrones, como el del mafioso Paul Cicero en 'Buenos muchachos', dirigida por Martin Scorsese, y el del sargento Phil Cerretta en 'La ley y el orden'.



Nació en Brooklyn el 13 de abril de 1939 y su primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Debutó en Broadway en 1964 con el musical 'Bajour' y seis años después se estrenó en la gran pantalla con 'Where's Poppa', de Carl Reiner.



Se puso en la piel del exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en 'Nixon', de Oliver Stone, y solía decir que aunque era conocido sobre todo por encarnar a gángsters, sus verdaderas pasiones, según The Washington Post, eran la poesía, la pintura y la ópera.



Fue director de la comedia 'The trouble with Cali', protagonizada por él mismo y escrita por otra de sus hijas, Amanda, así como 'That championship season' y un par de episodios la serie de televisión 'That's Life'.



La revista Deadline recordó que creó la Fundación Paul Sorvino contra el Asma y que escribió con su mujer, Dee Dee, con la que se casó en 2014, el libro 'Pinot, Pasta and Parties'.



Sorvino tenía tres hijos de su primer matrimonio. Cuando Mira ganó el Óscar en 1996 como mejor actriz secundaria en "Mighty Aphrodite", de Woody Allen, el intérprete aseguró no tener palabras para expresar lo que sentía. "No las hay en ningún lenguaje que yo haya escuchado alguna vez. Bueno, tal vez en italiano", bromeó en declaraciones al diario Los Angeles Times y recogidas este lunes de nuevo por The Washington Post.



