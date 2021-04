Muere Paul Ritter, actor de la saga de 'Harry Potter'

Paul Ritter falleció a los 54 años a causa de un tumor cerebral, confirmó su agente a través de un comunicado.

Ritter encarnó al mago Eldred Worple en el sexto filme de la saga de Harry Potter, Harry Potter and the Half-Blood Prince que se estrenó en el 2009, y se puso en la piel de un asesor del Gobierno británico en la cinta de la franquicia de James Bond Quantum of Solace, que llegó a la gran pantalla en el 2008.



El actor también intervino en la miniserie de HBO Chernobyl y en decenas de producciones para televisión como Vera, Cold Feet, No Offence y la popular comedia británica Friday Night Dinner, así como en la película de suspense Inferno y en una cuarentena de obras teatrales.

"Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una enorme variedad de papeles en el escenario y en la pantalla con una habilidad extraordinaria", aseguró en un comunicado el agente de Ritter, que lo describió como un hombre "tremendamente inteligente, amable y muy divertido".

EFE