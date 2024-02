Paul Giamatti cuenta detalles de su papel como un profesor antipático y solitario

Hace 20 años que Alexander Payne y Paul Giamatti trabajaron juntos en la gran pantalla. Director y actor les regalaron a los amantes del cine una de las películas más deliciosas y profundas en mucho tiempo. Sideways –Entre copas, del 2004–, un relato sobre la amistad, el matrimonio y, sobre todo, del vino, dejó una huella imborrable entre el público y la crítica.



A la espera de repetir el éxito de aquel filme, Giamatti y Payne se reunieron nuevamente en The Holdovers, que en español se estrenará el jueves 22 de febrero como Los que se quedan. Por ahora, lo están logrando.

“Siempre tuvimos el sueño de trabajar en una segunda parte de Sideways y eso nunca pasó, así que es maravilloso que haya sucedido de nuevo, porque lo intentamos un par de veces antes, eso de coincidir en una película, lo planeamos, pero nunca lo logramos. Incluso The Holdovers se frustró un par de veces antes de ser una realidad. Me alegra mucho poder volver a trabajar con Alexander, es compartir con un amigo. Yo amé Sideways y volver a estar con él es increíble”.



Paul Giamatti parece tímido: al responder la entrevista, mira ocasionalmente a la cámara, pero casi siempre se enfoca en la nada. Aparece con el bigote y el pelo canoso, que corresponden al físico de su personaje, el malquerido profesor Paul Hunham, en The Holdovers.



“Él enseña sobre civilizaciones antiguas, cosas de historia muy viejas. La película es complicada, llena de detalles, así que no puedo revelar mucho. Él ha estado enseñando en ese colegio –que es un internado– por muchos años. Y, durante las vacaciones de Navidad, entabla una improbable relación con la cocinera del lugar y un estudiante becado, de unos 15 años, con el que no la va muy bien, aunque le pasa lo mismo con todos en la escuela; nadie lo aprecia mucho, la verdad. Es un hombre muy disciplinado, exigente, es un tipo cuadriculado, con una forma grotesca que lo aleja de la gente... no es un profesor querido”, comenta Giamatti.

Rodaje de 'Los que se quedan', dirigida por Alexander Payne (de pie).

El actor, de 56 años, famoso en la industria por su sencillez y por un registro polifacético, ya ganó el Globo de Oro por su interpretación y aspira al Óscar como el mejor actor principal. Además de Sideways, es recordado por sus personajes en American Splendor, El luchador, Duplicity, La huida y, recientemente, estuvo en la serie del director español Álex de la Iglesia, 30 monedas. En The Holdovers comparte con Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph, que también ganó el Globo por su papel, como la administradora y cocinera de la cafetería del internado.



“Ella es grandiosa. La vi un par de veces en las audiciones y desde ahí me pareció muy divertida, creativa, logra un gran personaje, colorido y poderoso. Hunham termina reconociendo en ella a otra persona marginal”, comenta Giamatti.

¿Cómo se preparó para su papel?

Creo que una de las razones de Alexander para escogerme para este papel fue la familiaridad que tengo con este mundo: yo fui a un internado, a una preparatoria como esta que se ve en la ficción de la película. Además, vengo de una familia de maestros: mi padre fue profesor, mi madre también, mi abuelo fue maestro. Hay una cantidad de gente en mi vida, en mi familia, que tuvo que ver con la enseñanza o la academia. Es un trasfondo que entiendo perfectamente, son cosas que ya había experimentado de alguna manera. Además, creo que Alexander quiso que en la ficción enseñara civilizaciones antiguas a propósito porque sabe que me encanta la historia. Él me dio esto como un regalo, porque sabía que me reconocería allí de alguna manera. No obstante, tuvimos largas conversaciones sobre los temas del guion, sobre el pasado, y sobre la gente que conoce a Paul.

Cuéntenos de Alexander Payne como director.

Él es un maestro, les presta mucha atención a los detalles y a cada aspecto, tiene la dualidad de tener la historia bajo su control, pero también de darte libertad de aportar a tu personaje. Creo que uno de sus talentos es hablarle a cada actor de la forma como quiere que sus personajes hablen, la forma en que necesita que ellos lo ejecuten. Suena a obviedad, pero no siempre hay esa habilidad de tratar con las personas. Cada actor es distinto y a veces es necesario lidiar con cada uno, de forma individual, y eso es admirable.

¿Qué le gustaría que encontraran las audiencias en el filme?

Es una película sobre tres personas que no se agradan, pero que se ven obligadas a quedarse en el internado, que descubren que tienen terreno en común, que tienen su humanidad, esa clase de personas que pensarías es muy complicado que estén juntas. Es una historia sobre el autosacrificio, es divertida y está llena de emociones, es una buena historia, de esas que te ayudan a experimentar los sentimientos y la humanidad de las personas.

