Marvel y su multiverso sorprende cada vez más a sus espectadores. El pasado 13 de febrero se estrenó el tráiler de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, el cual reveló la participación de Patrick Stewart quien, al parecer, retomará el papel de Charles Xavier.

En el clip se puede observar como Dr. Strange es esposado y llevado por unos robots ante un tribunal. El hombre mira con curiosidad a una persona que se pone de pie, de quien solo podemos ver su silueta y su cabeza sin cabello, por lo que se deduce que sea Charles Xavier diciendo: “Deberíamos decirle la verdad”.



Esa pequeña línea fue la que desató conmoción en los fanáticos, quienes especularon el regreso de Patrick Stewart a la pantalla grande. Su voz y su figura fueron reconocidas inmediatamente.



Es muy común que los actores de Marvel nieguen su participación en los filmes, ya que esto le quitaría emoción a los estrenos.



Tal es el caso de Andrew Garfield, quien negó en repetidas ocasiones que estaría en ‘Spider-Man: No Way Home’. Cuando se lanzó la película, los fanáticos se sorprendieron al ver nuevamente su papel de Peter Parker.



Stewart utilizó esta misma técnica y le ha funcionado muy bien para dejar anonadados a los espectadores. Incluso, varias veces le preguntaron públicamente si aparecería en la nueva película de ‘Dr Strange’, a lo que él respondía “¿Quién es ‘Dr. Strange’?”, irónicamente.



Además, en una entrevista que tuvo en el portal de entretenimiento ‘Comicbook’, el actor afirmó: “la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años. Entonces, no puedo ser responsable de eso”, cuando le preguntaron por su participación en el nuevo filme de Marvel.



Ahora, en una entrevista en el canal de Youtube ‘On Jake's Takes’, Stewart respondió a las preguntas que le hicieron con respecto a su voz en el adelanto de ‘Dr. Strange 2’, declaraciones con las que sus fanáticos confirmaron su participación en el filme.



“Tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, por lo que no estuve al tanto de nada. Fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi celular y vi que me habían bombardeado las respuestas… Mi gente de relaciones públicas me pasó las reacciones que habían detallado para enviarme”, aseguró el actor.



A esto añadió: “En realidad, no reconocí mi propia voz; sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así, no lo sé. Me quedé asombrado porque todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y, creo, el lóbulo de mi oreja, nada más”.



Y concluyó diciendo “Se habrían hecho tantas conexiones, pero me agradó”. Ahora los fanáticos esperan con ansias que llegue el próximo seis de mayo para el estreno de la nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch.



