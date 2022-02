Este lunes 14 de febrero se estrenará en Latinoamérica ‘Pasión de Gavilanes 2’, la segunda parte de la telenovela que tuvo un gran auge en la televisión en el año 2003. Esta nueva temporada viene recargada. Aquí le contamos los detalles.

Este reencuentro tiene a los espectadores contando las horas para su estreno.



El elenco será el mismo de la primera temporada: Mario Cimarro (Juan Reyes), Danna García (Norma Elizondo), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), Paola Rey (Jimena Elizondo), Michael Brown (Franco Reyes) y Natasha Klauss (Sarita Elizondo), aunque habrá nuevos integrantes que se sumarán a esta historia.



El estreno del nuevo episodio será el lunes 14 de febrero a las 10 p. m, hora Colombia. Será transmitido por el canal Telemundo, pero también podrá verlo en línea descargando la aplicación de Telemundo, disponible en PlayStore y AppStore.



Aún no se tiene certeza de si estarán o no los nuevos capítulos en Netflix ni cuándo estarán disponibles.



La actriz Natasha Klauss, que interpreta a Sarita Elizondo, afirmó que aún no tiene conocimiento del estreno en esta plataforma, pero que sí estaba segura de su transmisión en Telemundo, según el medio ‘Mag’.



(Lea también: Humberto Dorado: ‘Querían que mi Maqroll el Gaviero fuera un Indiana Jones').

¿Qué sucederá en esta nueva temporada?

La historia toma lugar 20 años después de la unión entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Todo parecía color de rosa para estas dos familias, pero habrá sucesos que les atormentará sus vidas.



El nuevo capítulo inicia con un asesinato en el que parece estar involucrado uno de los dos hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. En los avances de esta temporada, Juan se ve desesperado por proteger a sus hijos Erick y León. ¿Quién será la terrible amenaza?



Adicionalmente, en el trailer se puede evidenciar lo felices que son Jimena y Óscar en su matrimonio, al igual que Juan y Norma. Sin embargo, hay alguien que falta en esta historia: Franco Reyes aparece clamando su inocencia tras las rejas de una prisión, separado de su adorada Sarita.

Facebook Twitter Linkedin

En esta historia habrán nuevos personajes que le darán un giro a la trama. Foto: La República

Rosario Montes es otro de los personajes que los fanáticos están ansiosos por ver. En el avance, ella parece estar atormentada con la llegada de Samuel Caballero al pueblo de San Marcos, quien afirma que ha estado buscando a Rosario y a su hija desesperadamente.



Sin duda alguna, los avances han despertado gran intriga en los espectadores, por lo que se espera que esta temporada tenga tan buen auge como en el 2003 con los primeros capítulos.



(Siga leyendo: ¡Nueva serie! 'The Lost Symbol'. Exclusiva de Universal+ por DIRECTV).

Estreno fuera de Latinoamérica

En España, el estreno de esta temporada será el miércoles 16 de febrero a las 22 horas, según lo compartió Telecinco.



Aún no se tiene información de en qué horario continuarán los otros capítulos de la serie, pero se espera que puedan ser transmitidos en horas de la tarde, recortando el horario de ‘Sálvame’ y reemplazando a ‘Ya son las Ocho’.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Andrés Parra, Don Jediondo y Julio César Herrera despiden a Fabio Restrepo.

- ‘Los viejos ya deben irse a su casa a jugar bingo’: Isabel Allende.

- Kopi Luwak: el exquisito y costoso café que es defecado por un mamífero.